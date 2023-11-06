يستقبل المعرض الزوار حتى 26 نوفمبر

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: تستضيف مساحة المشروع التابعة لرواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي، أحدث معارضها بعنوان «حواف ملحية: #فردوس_الجزيرة» يوم الخميس 9 نوفمبر، بعد حفل الافتتاح في الساعة الخامسة والنصف مساءً.

يستقبل المعرض الجمهور حتى 26 نوفمبر، ويضم مجموعة مختارة من أعمال الفنانة والمعلمة جانيت بيلوت الفنية المستوحاة من عالم ملاحة الجزر. وبالنظر إلى العلاقة الديناميكية بين البر والبحر، يستكشف المعرض مفهوم المساحة الحدودية، حيث تمثّل الجزر في المحيطات والبحار وغيرها من المسطحات المائية حدوداً بين نوعين من التضاريس الجغرافية.

تركّز الفنانة في عملها على جزيرتي صير بني ياس في أبوظبي وجزيرة سايبل في كندا من خلال الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو والمنحوتات والمفقودات، فيسرد للجمهور قصة ملهمة في إطار قضايا تغيّر المناخ والتكيّف وصراع البقاء والطوفان، فيدفعهم إلى تأمل أهم قضايا عالمنا الحديث وتحدياته.

يعد المعرض بمثابة نقطة انطلاق لحث الزوار على التفكير في تداعيات أزمة المناخ الحالية وموقفنا الحرج تجاهها. تمثّل الجزر في المعرض نموذجاً مصغراً لعالمنا، بينما تمثل المياه الذاكرة، كما أنها كناية للمستقبل المجهول الذي يلوح في الأفق.

القيمة الفنية جانيت بيلوتو فنانة ومعلمة وكاتبة وقيمة فنية من تورونتو بكندا، وتعمل كأستاذة في الفنون البصرية في كلية الفنون والصناعات الإبداعية بجامعة زايد. أطلقت بيلوتو العديد من مشاريع التعاون التي تعزز التبادل الثقافي، وشغلت منصب المدير الفني للندوة الدولية حول الفن الإلكتروني لعام 2014 التي استضافتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومنصب المحرر المؤسس لمجلة «ترايب» التي تركز على التصوير الفوتوغرافي من العالم العربي. تشغل المياه موضوعاً دائماً في أعمالها الفنية التي تستلهمها من الروايات والعالم المتغير الذي تسافر فيه بيلوتو.

يجري العمل على هذا المعرض في ظل رئاسة جامعة نيويورك أبوظبي شبكة المناخ الجامعية التي تضم عدداً من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتهدف إلى تفعيل الحوارات وورش العمل والفعاليات العامة ورسم السياسات العامة وتفعيل دور الشباب في الفترة التي تسبق مؤتمر الأطراف وما بعد ذلك.

تقع مساحة المشروع في مركز الفنون بجامعة نيويورك أبوظبي، وتعمل بدعم من طاقم العمل المتحفي في رواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي. مساحة الفن هي مساحة غير تجارية مخصصة للأنشطة الفنية المجتمعية غير التجارية في أبوظبي، حيث تولي أهمية لعرض أعمال المجتمع الأكاديمي والمحلي الفنية، ومنها مهرجان مشاريع تخرج طلاب الجامعة والمعارض التي يقيّمها الأساتذة والمشاريع التجريبية وأعمال الفنانين الناشئين من حول المنطقة.

عنوان المعرض: حواف ملحية: #فردوس_الجزيرة

التاريخ: 9 نوفمبر إلى 26 نوفمبر، أيام الثلاثاء إلى الأحد من الثانية عشر ظهراً إلى الثامنة مساء عدا يوم الإثنين

الدخول: مجاناً

الموقع الإلكتروني: يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للمزيد من التفاصيل

#بياناتشركات

- انتهى -

جامعة نيويورك أبوظبي:

تضم جامعة نيويورك أبوظبي أول حرم جامعي شامل للآداب والأبحاث في الشرق الأوسط تديره جامعة بحثية أمريكية مرموقة. وتجمع الجامعة بين خيارات متنوعة من المناهج الجامعية في مختلف التخصصات مع مركز عالمي مرموق للبعثات والبحوث الجامعية، لتتيح لطلابها في مجالات العلوم والهندسة والعلوم الاجتماعية والإنسانية والفنون القدرة على تحقيق النجاح في عالم اليوم الذي يزداد ترابطاً، إلى جانب تزويدهم بفرص التعاون والتطور للتعامل مع التحديات التي تواجهها الإنسانية. وتستقطب الجامعة الطلبة المتفوقين من 125 دولة مختلفة والذين يتحدثون أكثر من 100 لغة. وتشكل جامعات نيويورك في كل من نيويورك وأبوظبي وشنغهاي المحور الأساس لجامعة عالمية فريدة من نوعها، تتيح للطلاب والمدرسين على حد سواء الفرصة لتجربة بيئات تعلم متنوعة ومعرفة المزيد حول الثقافات الأخرى في واحدة أو أكثر من المؤسسات الأكاديمية التابعة لجامعة نيويورك في ست قارات مختلفة.