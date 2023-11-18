الشراكة ستقدم 15 منحة لدراسة الماجستير من المعهد الهندي للتكنولوجيا - دلهي أبوظبي اعتباراً من يناير 2024

التعاون سيشمل مستقبلاً المزيد من البرامج لدعم الخريجين في مختلف التخصصات الأكاديمية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ودائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي والمعهد الهندي للتكنولوجيا - دلهي أبوظبي، عن تعاون مشترك لتوفير منح دراسية لبرنامج الماجستير في تخصص الاستدامة وتحول الطاقة الذي سيقدمه المعهد في الحرم الجامعي المؤقت في أبوظبي. وذلك بهدف إعداد أصحاب الكفاءات في دولة الإمارات بالمهارات اللازمة لبناء مسيرة مهنية ناجحة في مجال تحول الطاقة.

وتتزامن هذه الشراكة النوعية مع إعلان 2023 عاماً للاستدامة في دولة الإمارات، حيث تعتزم أدنوك تقديم 15 منحة لدراسة الماجستير بتخصص الاستدامة وتحول الطاقة، وهو البرنامج الأكاديمي الأول الذي يقدمه الفرع الجديد للمعهد الهندي للتكنولوجيا - دلهي في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ويتم اختيار ما يصل إلى 15 باحثاً من موظفي أدنوك للمشاركة في البرنامج، بالإضافة إلى 10 باحثين يتمتعون بخلفية أكاديمية مميزة من دولة الإمارات والهند ودول أخرى. ويوفر برنامج الماجستير قاعدة متينة في التقنيات والسياسات المتعلقة بتحول الطاقة، الذي يُعد من أهم القضايا في الوقت الراهن. كما يتيح للمرشحين التخصص في مجالي "تقنيات إزالة الكربون" و"اقتصاد وسياسة وتخطيط تحول الطاقة" وفق اهتماماتهم وتطلعاتهم واختيار نيل درجة الماجستير في أحدهما. كما يمكن للطلبة اختيار مجموعة من الدورات المرتبطة بهذه التخصصات.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، المدير التنفيذي لقطاع التعليم العالي بالإنابة في دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي: "تتصدر دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي جهود دعم قطاع التعليم العالي في دولة الإمارات وتعزيز آفاق نموه، انطلاقاً من إدراكها لأهمية ترسيخ الشراكات ضمن القطاع للمواءمة بين مخرجات المنظومة التعليمية والوظائف الناشئة في القطاعات المتطورة. ونسعى إلى إحداث نقلة نوعية في مشهد ريادة قطاع الطاقة بالتعاون مع المعهد الهندي للتكنولوجيا - دلهي أبوظبي وأدنوك. كما نخطط لتوسيع نطاق الشراكة لتشمل مجموعة متنوعة من البرامج في المستقبل، مما يجعل هذه الشراكة خطوة ملهمة في مجال الابتكار والتطور على نطاق عالمي".

ومن جانبه، قال البروفيسور رانجان بانيرجي، مدير المعهد الهندي للتكنولوجيا - دلهي: "يجسد المعهد الهندي للتكنولوجيا - دلهي أبوظبي الرؤية الطموحة المشتركة بين الهند ودولة الإمارات حول التميز في التعليم والأبحاث والابتكار وبناء المعارف ومشاركتها، بالإضافة إلى الاستثمار في الإمكانات البشرية. ويعكس أول برامجنا الأكاديمية لماجستير تحول الطاقة والاستدامة أهمية هذا المجال لمستقبل الدولتين، لا سيما أنه يندرج في إطار أجندة مؤتمر المناخ كوب 28. وبالنظر إلى ضرورة توفر المهارات المتخصصة لفهم وإدارة تحديات تحول الطاقة والمناخ، يسرنا توحيد جهودنا مع حكومة أبوظبي لدعم الباحثين من خلال التعاون مع دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي. وفي ضوء الحاجة لأنظمة طاقة مستقبلية مستدامة ومنخفضة التكلفة وقيادة الجهود العالمية لضمان مستقبل محايد مناخياً، يأتي دور خريجي فرعنا الجديد في أبوظبي للإسهام بدور فاعل وقيادي في هذا السياق. وانسجاماً مع هذه الجهود، نعتزم كذلك إطلاق برنامج أبحاث عالمي رائد ومتخصص في أنظمة الطاقة المستدامة ومصادر الطاقة المتجددة والمناخ".

ومن المقرر أن يبدأ برنامج الماجستير في الاستدامة وتحول الطاقة في يناير 2024، ويهدف إلى إعداد المتخصصين والباحثين في مجال الطاقة والقطاعات المرتبطة بها من خلال تزويدهم بفهم شامل ومتعدد الجوانب للتكنولوجيا والسياسة العامة وقضايا الاستدامة البيئية في قطاع الطاقة. ويتألف برنامج الماجستير من برنامج مباشر مدته عامين، وذلك ضمن الحرم الجامعي المؤقت للمعهد الهندي للتكنولوجيا - دلهي أبوظبي.

ويتعين على المرشحين المحتملين الخضوع لعملية اختيار دقيقة تماشياً مع المعايير الأكاديمية الخاصة للمعهد الهندي للتكنولوجيا - دلهي أبوظبي. ويجب أن يكونوا من الحاصلين على درجة البكالوريوس لمدة أربع سنوات في أي تخصص هندسي من تخصصات العلوم التالية؛ العلوم الفيزيائية والعلوم الكيميائية والعلوم البيئية وعلوم الأرض. كما يستقبل المعهد حاملي درجة الماجستير في أي من تخصصات العلوم المذكورة أعلاه. وللمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://abudhabi.iitd.ac.in/

ويلتزم المعهد بالرؤية المنصوص عليها في مذكرة التفاهم والتي تم إبرامها مع دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي في يوليو الماضي.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: adek.gov.ae

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لمحة عن دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي

دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي هي الجهة المنظمة لقطاع التعليم في جميع أنحاء الإمارة، وهي المسؤولة عن تقديم الخدمات والإشراف عليها خلال رحلة الطالب من مراحل التعليم المبكرة ووصولاً إلى التعليم العالي. كما تدعم الدائرة عملية دمج الطلبة من أصحاب الهمم في النظام التعليمي الأساسي وعبر توفير المدارس المتخصصة.

وتشرف الدائرة على ترخيص وتنظيم دور الحضانة والمدارس الخاصة في أبوظبي من مراحل التعليم المبكرة وحتى الصف الثاني عشر، إلى جانب تشريع وتفويض وإدارة مدارس الشراكات التعليمية التابعة لها ومدرستين خاصتين بأصحاب الهمم.

وتقدم دائرة التعليم والمعرفة سنوياً للطلاب المتميزين في أبوظبي بعثات دراسية كاملة ودعماً كبيراً للدراسة في أفضل الجامعات حول العالم. كما تقوم الدائرة بتدقيق وتطوير أساليب الدراسة في مرحلة التعليم العالي بأبوظبي، واستقطاب مؤسسات التعليم العالي لفتح البرامج أو المدارس الضرورية لتلبية احتياجات أبوظبي، مع إرساء نظام تعليمي تفاعلي بين الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية في الإمارة.

وتسعى الدائرة لتحقيق رؤيتها في تمكين التعليم. تمكين العقول. تمكين المستقبل، وتدرك السمات الفريدة التي يتسم بها كل طالب، وأهمية تنوع طرق التدريس لنجاح الطلبة. وتتعاون الدائرة لتحقيق ذلك مع الجهات المعنية لإرساء نظام تعليمي مميز، مما يسهم في ازدهار أبوظبي ورعاية الخريجين ممن يتمتعون بالمواهب العصرية المطلوبة للحفاظ على رؤية أبوظبي وتطويرها.