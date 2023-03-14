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سياسة
الشرق الأوسط
مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
إفريقيا
اقتصاد
مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
إفريقيا
الأعمال
طاقة
عقارات
خدمات مالية
تكنولوجيا مالية
تكنولوجيا واتصالات
بنوك وتأمين
تصنيع، تجارة وتجزئة
نقل
سياحة وسفر
صحة
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الرحلة إلى COP-28
الرحلة إلى COP-28
أحدث أخبار الطاقة النظيفة في المنطقة العريية
بيان صحفي
بيان صحفي: "ايميرج" و"ميرال" تدشنان مشروع طاقة شمسية فوق مبنى "عالم وارنر براذرز أبوظبي"
طاقة بديلة
مصدر الإماراتية ضمن تحالف لتطوير مشروع هيدروجين أخضر في موريتانيا
الإمارات
تفاهم بين أدنوك الإماراتية وايني الإيطالية للاستثمار في الطاقة المتجددة والهيدروجين
طاقة بديلة
دراسة جدوى لإنتاج الهيدروجين بين الصندوق السيادي السعودي وشركة ماروبيني اليابانية
استثمارات
شركة مصدر الإماراتية تخطط لاستثمار 1.2 مليار دولار بالمملكة المتحدة
مصر
مصر توقع شراكات لتمويل استثمارات بقيمة 15 مليار دولار في COP27
طاقة
شراكة إماراتية أمريكية لاستثمار 100 مليار دولار بمشروعات الطاقة النظيفة
السعودية
الرئيس التنفيذي: شركة إنجي السعودية للطاقة تدرس استحواذات جديدة في الطاقة النظيفة
الطريق إلى COP-28
بيان صحفي
الدار العقارية ووزارة التغير المناخي والبيئة تطلقان تعهد مناخي للقطاع العقاري دعماً لمبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي
بيان صحفي
محمد بن راشد يشهد توقيع ميثاق حكومات الحياد المناخي 2050 لدولة الإمارات العربية المتحدة
بيان صحفي
التغير المناخي والبيئة تستهدف خفض معدلات الكربون في قطاع البناء والتشييد خلال الحوار الوطني التاسع للطموح المناخي
بيان صحفي
الطاقة والبنية التحتية تناقش أبرز المشاريع البحرية المقترحة لفعاليات مؤتمر الأطراف 28COP
بيان صحفي
بنك الفجيرة الوطني يوقع مع شركة "يلو دور إنرجي" اتفاقية لتمويل مشاريع الطاقة الشمسية في دولة الإمارات
بيان صحفي
"أسترازينيكا" تعلن عن انتقالها إلى مجمّع دبي للعلوم التابع لمجموعة تيكوم وانشاء مكاتب مستدامة
الإمارات
رئيس COP 28: سنضع خريطة طريق بعيدة عن العمل التقليدي
استثمارات
البنك الدولي وصندوق أبوظبي للتنمية يستثمران 1.5 مليار دولار في مشاريع تحول الطاقة
للمزيد
طاقة بديلة
خارطة طريق للتعاون في الطاقة المتجددة بين الإمارات والهند وفرنسا.. ماذا نعرف عنها؟
بيان صحفي
دبي العطاء تكشف عن خططها لمؤتمر الأطراف COP28 خلال اجتماع الشركاء الاستراتيجيين لقمة "ريوايرد" لوضع التعليم في صدارة جدول أعمال المناخ العالمي
بيان صحفي
أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023 يختتم فعالياته بنجاح ويمهد لعقد مؤتمر المناخ (COP28) في الإمارات
بيان صحفي
دبي العطاء تعقد شراكة مع رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 لتعزيز دور التعليم في جهود العمل المناخي
بيان صحفي
الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان توقع عددًا من الاتفاقيات لتسريع منظومة الاستدامة في دولة الإمارات ضمن استعداداتها لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28
الإمارات
وزير الطاقة الإماراتي: خارطة طريق جديدة في COP28 والهيدروحين عنصر مهم في استراتيجية الطاقة
بيان صحفي
سعادة أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ “إمباور”: الإمارات تطبق نهجاً شاملاً لبلوغ أجندة التنمية المستدامة
تغير المناخ
الانتهاء من الهيكل التنظيمي لصندوق الخسائر والأضرار الخاص بالمناخ العام الجاري - وزير الخارجية المصري
بيان صحفي
سلطان الجابر يبحث تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي مع وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ياسوتوشي نيشيمورا
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