• التمويل الأخضر يدعم مساعي Sidara للمواءمة بين عملياتها والتزامها بتعزيز الاستدامة، وتزويد العملاء والمجتمعات بحلول فعالة في الحد من انبعاثات الكربون وحماية الكوكب



دبي، الإمارات: أبرم بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، اتفاقية شراكة مع مجموعة Sidara، إحدى كبرى الشركات الخاصة الدولية في قطاع التصاميم الإنشائية والهندسة المعمارية والاستشارات، لترتيب تمويل مرتبط بالاستدامة بقيمة 50 مليون دولار أمريكي. وتنسجم هذه الخطوة الاستراتيجية مع جهود Sidara لتحقيق المواءمة والتكامل بين استراتيجيتها المالية وأهدافها المستدامة، كما أنها تمثل أول تمويل مرتبط بالاستدامة لصالح الشركة، بما يعزز من مكانتها كواحدة من الشركات السباقة لدخول سوق التمويل الأخضر في المنطقة.

ويعزز هيكل التمويل الجديد الربط بين الحوافز المالية وأداء الشركة في مجال الاستدامة، مما يحفّزها على تبنّي واعتماد ممارسات تشغيلية أكثر مسؤولية واستدامة.

تعتزم Sidara تخصيص عائدات القرض لتمويل متطلبات رأس المال العامل، وفي مقدمتها دعم جهود الشركة للتحول إلى عمليات خالية من الانبعاثات، بما يتماشى مع التزامها بأجندة دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق الحياد المناخي و"التزام المباني الخالية من الكربون" الصادر عن المجلس العالمي للأبنية الخضراء.

وبهذه المناسبة، قالت بري ماكنير، الرئيس المشارك للمجموعة لتغطية الشركات، بنك الإمارات دبي الوطني : "يسعدنا في بنك الإمارات دبي الوطني دعم Sidara في تحقيق التحول على مستوى عملياتها الإقليمية ومحفظة خدماتها لتكون أكثر استدامة من الناحية البيئية، مما يؤكد المكانة الرائدة للبنك في طليعة البنوك المحفزة للتغيير الإيجابي واسع النطاق، سواءً من خلال حثّ العملاء على تبني ممارسات مالية صديقة للبيئة أو المساهمة في بناء عالم أكثر استدامة. وتعكس هذه المبادرة النوعية التزامنا بترسيخ أسس مستقبل تتوافر فيه مقومات التنمية المالية وتعزيز الحماية البيئية، كما أنها تمثّل خطوة مهمة ضمن سعينا لنكون أفضل شريك مصرفي إقليمي في مجال التنمية المستدامة. وسنواصل دورنا كشريك موثوق في تقديم الدعم لعملائنا، والاستمرار في توجيههم أثناء رحلتهم نحو الاستدامة مع مواصلة مساهماتنا الفاعلة في بناء مستقبل مستدام ومنخفض الكربون".

ومن جهته قال نادر أبو شادي، رئيس قطاع التمويل والخزانة للمجموعة، Sidara : "تشكل الاستدامة جزءاً محورياً من رؤية Sidara وأعمالها، ويسعدنا أن نعقد هذه الشراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني في رحلتنا نحو الممارسات الخضراء. وفي أعقاب إصدارنا لأول تقرير سنوي يركز على الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والذي أرسينا من خلاله أساساً مرجعياً في هذا السياق، تمكنا من الاتفاق على مؤشرات الأداء الرئيسية مع الجهات المقرضة وبدء هذه الرحلة نحو الاستدامة، ونتطلع إلى مواصلة هذا التعاون والاستمرار في الارتقاء بالمعايير في القطاع وترسيخ مكانتنا في طليعة تبنّي الممارسات المالية الصديقة للبيئة".

ومن جانبه، قال بلسم نعمة، رئيس قطاع الاستدامة في Sidara: "يشهد العالم ضغوطاً كبيرة ومتنامية جراء الأنشطة البشرية، مما يستدعي الحاجة من الشركات مثل Sidara التحول إلى ممارسات الأعمال المتجددة والمسؤولة والتي تضع استدامة الكوكب وشعوبه في المقام الأول. وباعتبارنا أحد الموقعين على كل من التزام المباني الخالية من الكربون الصادر عن المجلس العالمي للأبنية الخضراء، وتعهد الشركات المسؤولة مناخياً بدولة الإمارات العربية المتحدة، فإننا ملتزمون بتوظيف أول تمويل لنا مرتبط بالاستدامة في دفع مبادرات الاستدامة التي تهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية الناجمة عن عملياتنا في المنطقة، وتمكين فرقنا من تقديم استشارات عالية الكفاءة في مجال الاستدامة لعملائنا عبر مختلف القطاعات من أجل دعم أجندة تحقيق صافي الانبعاثات الصفري في المنطقة".

#بياناتحكومية

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نُبذة عن Sidara:

تعتبر Sidara تحالفاً عالمياً يضم أكثر من 20 علامة تجارية متخصصة تتمتع بإمكانات فريدة لإيجاد حلول للتحديات التي يواجهها عملاؤها وتنفيذ بعض أكثر المشاريع طموحاً وأهمية في العالم، مكرسة جهودها وخبراتها لهدف واحد وهو خدمة الإنسان واستدامة البيئة. يبلغ مجموع موظفي Sidara أكثر من 19000 موظف يعملون لتسليم مشاريعها في 60 دولة. ومن أبرز علاماتها التجارية "دار الهندسة"، و"بيركنز آند ويل"، و"تي واي لين"، و"كوري آند براون"، و"بنسبن" – وتصنّف كل عام على مدى أكثر من عقد من الزمان بين أفضل 10 شركات استشارات تصميم دولية.



يمارس موظفونا المتخصصون والمبتكرون من ذوي الكفاءة العالية مهامهم من ما يزيد عن 300 مكتب في 60 دولة حيث يلبون احتياجات شريحة متنوعة من العملاء عبر مجموعة واسعة من الخدمات عالية التخصص تحت مظلة واحدة - بدءاً من الهندسة المعمارية والتصميم والهندسة المدنية وإدارة المشاريع وصولاً إلى الاستراتيجية الرقمية واستشارات الاستدامة والابتكارات في مجال الطاقة. تجمعنا رؤية مشتركة والتزام واحد بخلق مجتمعات حيوية ومستدامة وابتكار حلول رقمية لتوفير مساحات مبتكرة يتعايش فيها الإنسان مع الطبيعة، وتعزز الترابط بين الناس وتمكّن الازدهار، وتساعد في حماية كوكبنا.



نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 20 مليون عميلاً. وكما في 30 سبتمبر 2023 بلغ مجموع أصوله 836 مليار درهم (يعادل تقريباً 228 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 853 فرعاً إضافة إلى 4,213 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 3.89 مليار دولار أمريكي.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 97% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعةLiv ، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، لديه ما يقارب نصف مليون عميل ولا يزال البنك الأسرع نمواً في المنطقة.

يساهم بنك الإمارات دبي الوطني في بناء مستقبل مستدام من خلال التزامه الدائم في المشاركة ودعم مبادرات التطوير والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الرفاهية المالية ودمج أصحاب الهمم. ويلتزم بنك الإمارات دبي الوطني بدعم عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى جانب كونه الشريك المصرفي الرئيسي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)؛ فقد كان البنك سبّاقاً لدعم مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة، وهي مبادرة تم إطلاقها على مستوى الإمارة بهدف تقليل استخدام عبوات مياه الشرب البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.

لمزيد من المعلومات عن بنك الإمارات دبي الوطني ، يرجى التواصل مع:

إبراهيم سويدان

رئيس إدارة الإتصال المؤسسي للمجموعة

بنك الإمارات دبي الوطني

ibrahims@emiratesnbd.com بريد إلكتروني:



محمود قاسم

مساعد

مجموعة برنزويك

mkassem@brunswickgroup.com بريد إلكتروني: