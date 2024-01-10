شراكة استراتيجية لتعزيز الممارسات البيئية: تتعاون كربون صفر « CarbonSifr » وفنادق ريكسوس لدمج الإجراءات البيئية المتقدمة في قطاع الضيافة.

تعزيز العمل المناخي في فعاليات الشركات: تمتد هذه الشراكة لتعزيز الممارسات البيئية الواعية في فعاليات الأعمال التي تستضيفها فنادق ريكسوس.

الإمارات العربية المتحدة: أعلنت كربون صفر «CarbonSifr»، الشركة المتخصصة في مجال التكنولوجيا المناخية ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع فنادق ريكسوس، مجموعة الضيافة الرائدة، عن توقيع مذكرة تفاهم وشراكة استراتيجية تركز على دمج العمل المناخي في تجارب الضيافة الصديقة للبيئة. وتعتبر هذه الشراكة خطوة مهمة في تطوير قطاع الضيافة المستدامة في المنطقة، حيث تجمع ما بين خبرة كربون صفر «CarbonSifr» في تكنولوجيا المناخ، وتفاني فنادق ريكسوس في الممارسات المسؤولة بيئيًا.

يتضمّن قلب هذه الشراكة هدف يتمثل في رفع مستوى المسؤولية البيئية لدى فنادق ريكسوس. وسيتضمن ذلك تقييمًا دقيقًا وتقليلًا نشطًا لأثرها الكربوني، وهي عملية تقودها رؤى كربون صفر «CarbonSifr» التكنولوجية. ويأتي هذا الإجراء كاستمرار لاستراتيجية كربون صفر «CarbonSifr» في تقديم حلول للعمل المناخي عبر فئات الأسواق المتنوعة، مما يعزز دورها كمحفّز للممارسات الواعية بالبيئة في مختلف الصناعات.

دمج العمل المناخي بفعاليات الأعمال

ستشمل شراكة كربون صفر «CarbonSifr» وفنادق ريكسوس أيضًا فعاليات الأعمال، مما يضيف جانبًا هامًا إلى تعاونهما. ستعزز حلول كربون صفر «CarbonSifr» شفافية ومسؤولية التقارير البيئية في هذه الفعاليات، مما يساعد المنظمين والمشاركين في اتخاذ قرارات صديقة للبيئة. تتماشى هذه الخطوة مع هدفهما المشترك في تضمين العمل المناخي في الممارسات الأساسية للأعمال، خاصة في فعاليات ومؤتمرات الشركات.

وقال محمد يلدريم، الشريك المؤسس ومدير العمليات في شركة كربون صفر «CarbonSifr»: "نعتقد أن قطاع الضيافة يحمل إمكانات هائلة في قيادة الممارسات البيئية. شراكتنا مع فنادق ريكسوس لا تقتصر فقط على تنفيذ تدابير صديقة للبيئة؛ بل هي عن وضع سابقة للصناعة بأسرها. من خلال دمج خبرتنا التكنولوجية مع النطاق التشغيلي لفنادق ريكسوس، يمكننا تكبير تأثيرنا بشكل هائل على البيئة. تشكل هذه الشراكة شهادة على جهودنا المستمرة في جعل العمل المناخي جزءاً لا يتجزأ من كل صناعة."

من جهته، قال أوزغول أكتولغا، المدير الإقليمي للجودة والاستدامة في منطقة الخليج بفنادق ريكسوس: "اليوم يشكل لحظة حاسمة من حيث الإعلان عن الشراكة المحورية بين كربون صفر «CarbonSifr» وفنادق ريكسوس. تعكس هذه الشراكة التزامنا المشترك بدمج العمل المناخي في تجارب الضيافة الصديقة للبيئة، وذلك مع إعادة تشكيل الاستدامة في الإمارات. مع التفاني الذي تظهره فنادق ريكسوس ورؤانا التكنولوجية، لا نقلّل من أثر الكربون فقط، بل نعيد تشكيل معايير الصناعة. تجسد هذه الشراكة مهمتنا في جعل العمل المناخي جزءًا لا يتجزأ من كل صناعة، مما يشكل مثالًا تحوليًا لمستقبل مستدام."

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حول كربون صفر «CarbonSifr»

شركة كربون صفر «CarbonSifr» هي شركة تعمل في مجال تكنولوجيا المناخ ومقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة. تلتزم الشركة في دمج العمل المناخي في الحياة اليومية، وتوفر حلولًا مدعومة بالتكنولوجيا لقياس البصمة الكربونية للشركات وتقليلها وإزالتها. وبفضل جهودها، تلعب كربون صفر «CarbonSifr» دورًا محوريًا في تعزيز الوعي المناخي وتسريع العمل المناخي في منطقة الشرق الأوسط. تعتبر كربون صفر «CarbonSifr» شريكاً مفضلاً لجمعية الإمارات للطبيعة، وهي أيضًا عضو في تحالف الإمارات للكربون.

لمزيد من المعلومات، قم بزيارة carbonsifr.com

نبذة عن فنادق ريكسوس:

تأسست فنادق ريكسوس في عام 2000، وتُعدّ واحدةً من سلاسل الفنادق الأسرع نمواً في العالم، وهي تمنح الضيوف عطلات من العمر مع باقات شاملة ومتكاملة. تشتهر فنادق ومنتجعات ريكسوس بتقديم باقة من علاجات السبا الاستثنائية، إذ يضم كل منها مركز سبا وعافية مع حمّام تركي أصيل، مشهور بتشكيلته الفريدة من الطقوس الصحية، وبرامج الترفيه الثورية، وبرامج التعليم الفريدة للأطفال في نادي ريكسي للأطفال والتحديات المليئة بالحركة في نادي الرياضة الحصري. يحتضن كل فندق مجموعة مميزة من المطاعم والاستراحات، ويقدّم برنامجاً زاخراً بالفعاليات الترفيهية، ومجموعة استثنائية من الغرف والأجنحة الأنيقة.

يقدم كل فندق ومنتجع من ريكسوس لضيوفه ملاذاً رائعاً وملهماً؛ نظراً لما يقدّمه من مرافق، ومطاعم وأماكن ترفيهية عالمية المستوى سواء في تركيا، والإمارات العربية المتحدة، وروسيا، وكرواتيا، وسويسرا، ومصر، وكازاخستان، وقطر. كما حازت فنادق ريكسوس على عدة جوائز، واكتسبت تقديرات عالمية من مؤسسات متخصصة ومرموقة، لا سيما جائزة الخمس نجوم الماسية من الأكاديمية الأميركية لعلوم الضيافة، وكونديه ناست، وجوائز السفر العالمية، وجوائز هوت غرانديور العالمية وجوائز تريب أدفايزر.

تتولى فنادق ريكسوس حالياً تشغيل خمسة فنادق في الإمارات العربية المتحدة، وهي: ريكسوس بريميوم دبي في جميرا بيتش ريزيدنس دبي، وفندق وأجنحة ريكسوس نخلة جميرا في نخلة جميرا دبي، وريكسوس باب البحر في رأس الخيمة، فضلاً عن ريكسوس بريميوم جزيرة السعديات وريكسوس مارينا أبو ظبي في إمارة أبو ظبي.