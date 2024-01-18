أبوظبي - سنغافورة: أعلنت منصة ACX (ACX Ltd)، البورصة الاستثمارية المعترف بها والرائدة في المجال البيئي، بالتعاون مع غرفة المقاصة المعتمدة الخاصة بها، وكلتاهما تخضعان لسلطة هيئة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) في سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، أن تسدل الستار عن أحدث إنجازاتها المتمثلة في الإدراج الافتتاحي لأرصدة الكربون القياسية الخاصة بسجل الكربون الأمريكي (ACR) في منصة Carbon Market Board ((CMB التابعة لها. ويشمل هذا الإنجاز شركة Rebellion Energy، التي تعتبر المطور الأول لمشروع الكربون الذي يصدر أرصدة الكربون بموجب منهجية Plugging Orphaned Oil and Gas Wells، وقد اختارت هذه الشركة ACX كمنصة مفضلة للتداول والتسوية.

وتشتهر ACR بنهجها الصارم في حساب الكربون والتزامها بقيادة الممارسات المستدامة. كما تعزز ACX، من خلال تسهيل الوصول إلى الأسواق للحصول على أرصدة كربون ACR، دورها كجهة فاعلة ورئيسة في تعزيز إمكانية الوصول إلى أرصدة الكربون عالية الجودة على مستوى العالم.

هذا وقال السيد ويليام بازوس، الرئيس التنفيذي المشارك لمنصة ACX وأحد مؤسسيها: "نتشرف بأن نكون المنصة المفضلة لشركة RES في جلب أرصدة سجل الكربون الأمريكي ACR إلى السوق. ومن شأن هذا التعاون أن يعزز التزامنا بتوفير وصول لا مثيل له إلى أرصدة الكربون عالية الجودة. ويؤكد اختيار شركة RES على دور شركتنا في كونها الموطن المفضل لروّاد مطوري المشاريع".

وقد أدرجت شركة RES مشروعها الأول في سجل ACX على منصة ACX CMB، مستفيدة من ميزاتها القوية في تسهيل عمليات التداول والتسوية. وهو القرار الذي يؤكد حسن سمعة ACX كموطن فعال لمطوري المشاريع الرائدين على غرار شركة RES.

وفي هذا الصدد، صرحت السيدة ستايسي تاروسيو، الرئيس التنفيذي لشركة Rebellion Energy Solutions، قائلة: "تكمن أحد الأمور الهامة التي ستساعد Rebellion في افتتاح هذه الجبهة الهامة لإقامة المشاريع التي تسعى للحد من انبعاثات غاز الميثان في فهم السوق العالمية لهذه للأرصدة الصادرة عن ACR وإنجاح ذلك في بيئة منظمة. ويعتبر إدراج أرصدتنا مع ACX هو الخيار الأمثل القابل للتطبيق لتحقيق الأهداف سالفة الذكر". وأضافت قائلة: "نحن نعتقد أن هذه الخطوات الفريده من نوعها التي نخطوها في هذا المشروع لسد الفجوات الحاصلة تتوافق مع زيادة الطلب العالمي على أرصدة الكربون عالية الجودة التي تتسم بالشفافية والتي لها تأثير فوري ومتّسمة بالوعي الاجتماعي".

إن التفاني الذي تظهره منصة ACX في الاستدامة والابتكار يتجلى من خلال هذا التعاون، الأمر الذي يخلق منصة تلتقي فيها المسؤولية البيئية بأحدث المنهجيات. وتحافظ المنصة على مكانتها كإحدى القوى المؤثرة في تقدم الممارسات المستدامة في مجال تداول الأرصدة الكربونية.

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نبذة عن مجموعة ACX:

تختص مجموعة ACX، التي تندرج تحت قائمتها كل من ACX أبوظبي (ACX Ltd وACX Clearing Corporation) و AirCarbon Pte. Ltd التي تدير منصات التداول البيئية في أبو ظبي وسنغافورة تباعاً، بتقديم خدماتها للشركات المتداولين الماليين ومطوري مشاريع الكربون وأصحاب المصلحة الآخرين المعنيين بالصناعة. كما توفر مجموعة ACX منصة تداول فعالة تتسم بالشفافية وسهولة الاستخدام والسلاسة، وتقدم خدماتها برسوم معاملات هي الأقل في السوق. وتتولى ACX، من خلال تعزيز الاستفادة من تقنية السجل الموزع ، عملية تسهيل وتوسيع نطاق نمو أسواق المنتجات البيئية وتطويرها لتتماشى مع الطموحات العالمية لتحقيق صافي انبعاثات صفرية.

تفخر مجموعة ACX بكونها عضوًا في الرابطة الدولية لتداول الانبعاثات (IETA) والشهادة الدولية للاستدامة والكربون (ISCC)، الأمر الذي يعزز التزامها بكلٍ من الاستدامة وسياسات التداول المسؤولة عن الكربون والمنتجات البيئية الأخرى. ومن الجدير بالذكر أنه تم الاعتراف بمجموعة ACX اعترافًا دوليًا باعتبارها أفضل منصة تداول أرصدة الكربون على مستوى العالم في تصنيفات سوق الكربون الطوعية الموقرة للتمويل البيئي على مدار ثلاث سنوات متتالية (2021، 2022، 2023)، مما رسخ مكانتها كشركة رائدة في الصناعة.



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