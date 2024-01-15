الرياض: في خطوة نحو الابتكار والكفاءة، قامت شركة ACCIONA باعتماد نظام تخزين طاقة جديد ومتطور في مشروع بناء مستشفى الألينتيخو الواقع في منطقة إيفورا بالبرتغال. هذا النظام، وهو نظام تخزين الطاقة Atlas Copco ZBP45-45 المرتبط بمولد كهربائي بقدرة 100 كيلو فولت أمبير، تم تركيبه لتشغيل رافعة برجية مستخدمة في عمليات البناء. النظام من شركة ACCIONA، بالتزامن مع استخدام مولدات الديزل، يساهم في تقليص الأثر البيئي المرتبط بإستهلاك الطاقة للرافعة، مما يؤدي إلى خفض ملحوظ في استهلاك الوقود الأحفوري (الديزل) وانبعاثات الغازات الملوثة. يتألف النظام الذي قامت ACCIONA بتركيبه من بطاريات أيونات الليثيوم طويلة العمر وقليلة الصيانة، قابلة للشحن من مصادر طاقة متعددة كالشبكة الكهربائية، المصادر المتجددة والمولدات. يوفر هذا النظام الابتكاري، في بداية اليوم العملي، الطاقة الكهربائية الكاملة اللازمة لتشغيل محركات الرافعة، وخلال اليوم، يتم التبديل بينه وبين المولد الكهربائي لإعادة الشحن.

نتيجة لهذه الإجراءات، شهدت ساعات تشغيل مولد الديزل انخفاضاً ملحوظاً لتصبح أقل من 10 ساعات في الأسبوع. وتمكنت شركة ACCIONA من تعزيز كفاءة استخدام الطاقة في الموقع، وكذلك تقليل الأثر البيئي بواسطة خفض استهلاك الوقود اليومي، مما يعزز من تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والضجيج. تأتي هذه الدراسة التجريبية كجزء من مبادرة الشركة نحو إزالة الكربون، وهي مبادرة يدعمها قسم الاستدامة في ACCIONA، حيث تعمل على تطبيق استراتيجيات تسهم فعليًا في تقليل الكربون تدريجيًا في مشاريعها على الصعيد العالمي.

بعد ثلاثة أشهر من تشغيل النظام الجديد، تمكنت شركة ACCIONA من تحقيق نتائج ملحوظة. يشير التقدير إلى أن النظام يمكن أن يوفر حوالي 5000 لتر من الوقود سنويًا، المستخدم في تشغيل الرافعة البرجية، بالإضافة إلى تقليل التكاليف التشغيلية وخفض ساعات تشغيل مولدات الديزل بنسبة تصل إلى 80%. هذا يعني تمديد عمر المولدات بشكل كبير، وتقليل تكاليف الصيانة لها، وكذلك تقليل التأثير البيئي الناجم عنها. من بين الفوائد البيئية الأخرى، يبرز تجنب انبعاث حوالي 15 طنًا من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي كل عام.

المشروع

يمثل مشروع مستشفى الألينتيخو الذي تنفذه شركة ACCIONA في البرتغال، نموذجًا ملهمًا يتوافق مع توجهات المملكة العربية السعودية نحو الابتكار في الرعاية الصحية والتطور البيئي، كما هو في رؤية المملكة لسنة 2030. يُسلط هذا المشروع الضوء على التزام ACCIONA بتقديم حلول متكاملة تجمع بين الكفاءة التشغيلية، مثل توفير مهبط للطائرات ومواقف سيارات فسيحة، والاستدامة البيئية، مما يجعله قدوة يُحتذى بها في تطوير المرافق الصحية بالمملكة. يرتبط هذا المشروع ارتباطًا وثيقًا بالأهداف الاستراتيجية للسعودية، وخاصة في تعزيز جودة البنية التحتية الصحية وإنشاء مساحات خضراء في البيئة الحضرية، مما يعكس روح المبادرات التي تتبناها المملكة لتحسين نوعية الحياة ودعم التنمية المستدامة. يُظهر مشروع مستشفى الألينتيخو كيف يمكن لخبرة ACCIONA ونهجها المبتكر أن يسهما بفعالية في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية لمستقبل أكثر استدامة وتقدمًا في قطاع الرعاية الصحية والبنية التحتية.

أكسيونا شركة عالمية رائدة في توفير الحلول التجديدية لاقتصاد خال من الكربون. وتقدم خدماتها في مجالات الطاقة المتجددة ومعالجة المياه وإدارتها وأنظمة النقل والتنقل الفعالة بيئيا، والبنية التحتية المرنة وما إلى ذلك. إن الشركة محايدة للكربون منذ عام 2016. وقد سجلت أكسيونا مبيعات بلغت 11.2 مليار يورو في عام 2022 ولها وجود تجاري في أكثر من 40 دولة. https://www.acciona.com/

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