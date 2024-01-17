تشير غريس نجار، الرئيس التنفيذي لشركة ألاين لحلول الإدارة ورئيسة مجلس قمة المباني الذكية إلى إمكانات النمو الواعدة في القطاع

سعادة الدكتور علي الجاسم، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للأبنية الخضراء يسلط الضوء على أهم الدروس المستفادة من مؤتمر الأطراف كوب 28

تستمر فعاليات المعرض لغاية يوم الخميس 18 يناير الجاري في مركز دبي التجاري العالمي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: انطلقت اليوم فعاليات الدورة الثانية من قمة المباني الذكية على هامش "معرض لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست"، الفعالية الأبرز في المنطقة في مجال توريد حلول الإضاءة والتصميم وتقنيات البناء المستدام. ويشارك في دورة هذا العام مجموعة من أبرز الخبراء، حيث يتشاركون أفكارهم ورؤاهم القيمة ويسلطون الضوء على إمكانات النمو الواعدة في القطاع وآليات تشييد مباني ذكية ومستدامة.

وفي إطار مشاركتها في المعرض الذي يُقام بين 16 و18 يناير الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، أشارت غريس نجار، الرئيسة التنفيذية لشركة ألاين لحلول الإدارة، إلى أنه من المتوقع أن ترتفع قيمة سوق المباني الذكية العالمية من 96 مليار دولار أمريكي في عام 2023 إلى ما يقارب 408 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030. ويسفر قطاعا البناء والعقارات عن نسبة 40% من الانبعاثات الكربونية، وبالتالي فإن الدعم الحكومي المقدم لقطاعات المباني المستدامة سيسهم في توفير 4.8 تريليون دولار أمريكي على الصعيد العالمي خلال السنوات الثلاث القادمة، مما يثمر عن الحد بنسبة 6% من الانبعاثات الكربونية الصادرة عن قطاع المباني بحلول عام 2025.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت غريس نجار: "نمتلك الآن فرصة استثنائية لتكوين إلمام حقيقي بضرورة أهمية المباني الذكية في الوقت الراهن ودورها المحوري في تحسين البيئة وحمايتها. وتتمتع دبي بمكانة رائدة بين مصافّ المدن الأسرع نمواً في العالم، حيث تحتضن أكثر من 150 ناطحة سحاب، بما فيها برج خليفة الذي يُصنف كأطول برج في العالم. وبموجب استراتيجية دبي للطاقة النظيفة، تعتزم الدولة إنتاج نسبة 75% من الطاقة اللازمة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050. وتطمح دبي لأن تتحول إلى أقل مدينة من حيث البصمة الكربونية في العالم، وذلك من خلال تكريس إنشاء المباني الذكية والمستدامة". وتتمتع منطقة الشرق الأوسط بمكانة رائدة على المستوى العالم في هذا المجال، مع وجود العديد من المدن والدول المعروفة بإمكاناتها الكبيرة التي تسهم في إرساء معايير جديدة باستمرار. وأضافت نجار: "تسهم المباني الذكية في إحداث تأثير إيجابي على المدى الطويل، وذلك من خلال التركيز على تحقيق الرفاه والتميز التقني، وتقديم المشاريع الطموحة والتصاميم العصرية والمرنة، والارتقاء بمستويات الابتكار وتجربة المستخدم، بالإضافة إلى اعتماد الرقمنة وإقامة الشراكات".

وناقش سعادة الدكتور علي الجاسم، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للأبنية الخضراء، السبيل نحو تشييد المباني الذكية المستدامة، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية لقمة المباني الذكية في "معرض لايت + إنتلجنت بيلدنج ميل إيست"، الفعالية الأبرز في المنطقة في مجال توريد حلول الإضاءة والتصميم وتقنيات البناء المستدام. وسلط سعادته الضوء على دور المباني الذكية في الحد من انبعاثات الكربون واستهلاك الموارد، بالإضافة إلى دور مؤتمر الأطراف كوب 28 في وضع اللوائح التنظيمية المناسبة لتشييد هذه المباني.

وتضمن جدول أعمال القمة لهذا اليوم العديد من جلسات النقاش، بما فيها جلسة دور المباني والمجتمعات الصحية في تعزيز صحة الكوكب، وجلسة المدن الذكية، وجلسة المباني الأكثر ذكاءً: قصة التنمية المستدامة في مدينة إكسبو، وجلسة الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي في المباني، وجلسة إحداث تطوير كفاءة الطاقة ورضا السكان، وجلسة مدن الشمال الذكية والمظلمة. ويشغل المعرض ثلاث قاعات، مع تسجيل نمو بنسبة 75% في مساحة الفعاليات و128% في عدد الجهات العارضة مقارنة بدورة العام الماضي؛ ويشهد على مدار أيامه الثلاثة مشاركة أكثر من 400 جهة عارضة دولية لتقديم أحدث التوجهات والابتكارات والتقنيات في قطاعات الإضاءة والهندسة الكهربائية والأبنية الذكية.

تستمر فعاليات المعرض لغاية يوم الخميس 18 يناير الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

#بياناتشركات

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نبذة عن معرض «لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست»:

يجمع معرض «لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست» بين العلامات التجارية ذات الشهرة العالمية وأبرز الشركات الدولية والمبتكرين الواعدين على مدى ثلاثة أيام يتم من خلاله استعراض أحدث منتجات الإضاءة والهندسة الكهربائية والمنزلية وأتمتة البناء، وقد لعب المعرض دوراً حيوياً في نمو وتطور القطاع منذ إطلاقه في عام 2006، مع تمثيل قوي للمنتجات والعلامات التجارية العالمية، والعديد من المؤتمرات التعليمية، وورش العمل المعتمدة، وبرنامج جوائز رائد للتعرف على أفضل ما يقدمه القطاع.

نبذة عن ميسي فرانكفورت:

تعد مجموعة ميسي فرانكفورت واحدة من أبرز شركات تنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات في العالم ولها مركز معارض خاص بها، ونحو 2160 موظف في مقرها الرئيسي في فرانكفورت آم ماين وفي 28 شركة تابعة. تنظم الشركة الفعاليات في جميع أنحاء العالم. حيث بلغت مبيعات المجموعة في السنة المالية 2022 حوالي 454 مليون يورو. وتفتخر بخدمة المصالح التجارية لعملائها بكفاءة في إطار عمل معارضنا وفعالياتنا ومواقعنا ومجالات خدماتنا. تتمثل إحدى نقاط القوة الرئيسية لشركة ميسي فرانكفورت في شبكة مبيعاتها العالمية القوية والمترابطة، والتي تغطي حوالي 180 دولة في جميع مناطق العالم. تضمن مجموعة خدمات الشركة الشاملة سواء في الموقع أو عبر الإنترنت تمتع العملاء في جميع أنحاء العالم بجودة عالية ومرونة على الدوام عند تخطيط وتنظيم وتشغيل فعالياتهم. كما تستخدم خبراتها الرقمية لتطوير نماذج أعمال جديدة. تشمل المجموعة الواسعة من الخدمات تأجير أرض المعارض وبناء وتسويق المعارض التجارية وخدمات الموظفين والضيافة. كذلك تعد الاستدامة الركيزة الأساسية لاستراتيجية الشركة. حيث تحقق توازناً بين المصالح البيئية والاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية والتنوع. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.messefrankfurt.com/sustainability

يقع مقر الشركة الرئيسي في فرانكفورت آم ماين، وهي مملوكة لمدينة فرانكفورت بنسبة 60 بالمائة وولاية هيسن بنسبة 40 بالمائة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.messefrankfurt.com

نبذة عن ميسي فرانكفورت ميدل إيست جي إم بي أتش:

تشمل قائمة معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست: أوتوميكانيكا دبي، أوتوميكانيكا الرياض، بيوتي وورلد ميدل إيست، بيوتي وورلد السعودية، إنترسك، إنترسك السعودية، معرض الهدايا ولايفستايل ميدل إيست، لايت + إنتليجنت بيلدينج ميدل إيست، بايبر وورلد ميدل إيست. في موسم 2022/2023، استضافت معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست مجتمعة 3,939 عارضاً من 66 دولة وجذبت 151,990 زائراً من 116 دولة.

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أُسيد كالو

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