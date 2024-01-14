القاهرة: أعلنت النساجون الشرقيون، الشركة الرائدة عالميًا في صناعة السجاد والموكيت، بكل فخر عن مشاركتها في معرض دوموتكس 2024، المعرض التجاري الرائد عالميًا للسجاد وأغطية الأرضيات، والذي يقام في هانوفر، ألمانيا في الفترة من 11 إلى 14 يناير 2024. ليؤكد ذلك على الحرص الدائم للشركة على تعزيز الابتكار والاستدامة في الصناعة.

تساهم الشركة، إلى جانب الشركتين الشقيقتين "ماك للسجاد (مصنع الألياف)" و"الشركة المصرية للألياف افكو (EFCO)، في تعزيز الصادرات المصرية. فبينما تستهدف النساجون الشرقيون نموًا وتوسعًا عالميًا، تساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر من خلال توفير العملة الصعبة عبر زيادة صادراتها من السجاد.

وقد عرضت النساجون الشرقيون مجموعة مميزة من المنتجات الجديدة التي تغطي كافة توجهات التصميم الحديثة والتقليدية، ومنها السجاد الداخلي والخارجي، والجوبيلين، والسجاد المصنوع من خيوط معاد تدويرها. وتفردت الشركة بعرض مجموعتها المتنوعة من المنتجات المستدامة، بما في ذلك البوليستر المعاد تدويره، ومجموعات جديدة من سجاد البولي بروبلين فائق النعومة، ومجموعات متميزة من السجاد الداخلي والخارجي، وذلك في إطار التزام الشركة الراسخ بالممارسات البيئية المسؤولة.

في هذا السياق، قالت السيدة ياسمين خميس، رئيس مجموعة النساجون الشرقيون للسجاد: "فخورون برحلتنا طويلة الأمد مع معرض دوموتكس منذ انطلاقه وهي الرحلة التي امتدت لـ 35 دورة، حيثما حرصنا فيها على المشاركة المستمرة لكونه حدثًا سنويًا يوفر فرصة لعرض منتجاتنا من أفخم أنواع السجاد المصنوع بأيدي حرفيين مصريين أمام جمهور عالمي، علاوة على كونه منصة لتبادل الخبرات والمعرفة لتعزيز هذه الصناعة وتوجهاتها."

وخلال اجتماع نُظِّم أثناء المعرض، شاركت السيدة ياسمين في عديد من المناقشات مع شركة Deutsche Messe المنظمة لمعرض دوموتكس، وعدد من وسائل الإعلام الألمانية، حيثما أكدت على حرص المجموعة على تعزيز الابتكار والممارسات المستدامة في صناعة السجاد، قائلة: "بوصفنا أكبر منتج وعارض رئيسي في المعرض، تؤكد معروضاتنا من المجموعات الخضراء صديقة البيئة على التزامنا بالاستدامة، بما يتوافق مع شعار المعرض "أغطية من الطبيعة (Floored by nature)" للعام الثاني على التوالي، وذلك انطلاقًا من إيماننا الراسخ بالمساهمة في بناء مستقبل أكثر اخضرارًا من خلال الوعي بمواد التصنيع وتأثيراتها وكذا كافة جوانب العمليات التشغيلية والتصنيعية."

وقد كانت النساجون الشرقيون للسجاد مشاركًا وعارضًا دائمًا في معرض دوموتكس على مدار 35 دورة، حيث تحرص دائمًا على تقديم مجموعات متميزة من المنتجات التي تشكل مستقبلًا مستدامًا ومبتكرًا لصناعة السجاد.

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نبذة عن مجموعة النساجون الشرقيون:

تأسست مجموعة النساجون الشرقيون في عام 1979 من رجل الصناعة محمد فريد خميس. تم إدراج المجموعة في البورصة المصرية (EGX) منذ عام 1997، وقد توسعت المجموعة بداية من النسج على نول واحد لتصبح أكبر مجموعة منتجة للسجاد الميكانيكي في العالم. بناءً على تراث المنسوجات المصري الراسخ، والذي يعود تاريخه إلى حوالي 5000 عام قبل الميلاد، تعد مجموعة النساجون الشرقيون اليوم الشركة الرائدة عالميًا في صناعة السجاد والموكيت المطبوع او المطبع رقمياً.

يتواجد مقر المجموعة في القاهرة، ولديها مرافق تصنيع في الولايات المتحدة ومصر كما توزع منتجاتها في أكثر من 130 دولة حول العالم. تعمل مجموعة النساجون الشرقيون بشغف وتكرس جهودها لصناعة منتجات مبتكرة، مستوحاة من أحدث الاتجاهات في عالم الصناعة، ومصممة لتكون في متناول الجميع ولتحمل القيمة والسعادة لعملائه.