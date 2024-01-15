الرعاية جاءت في إطار مساهمات المسؤولية المجتمعية للشركة بالقطاع الأكاديمي

شاركت ”بي اتش ام كابيتال"، إحدى الشركات الرائدة في الأسواق المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة، كراعي بلاتيني في "المؤتمر الدولي لتحليل الأعمال العملي لعام 2024: الاستدامة وتحليل الصفر الصافي"، الذي نظّمته كلية إدارة الأعمال بجامعة الشارقة ومركز تحليل الأعمال في الممارسات العملية التابع لكلية سري للأعمال بالمملكة المتحدة، في الفترة من 8 إلى 11 يناير الجاري في حرم جامعة الشارقة.

وجمع هذا المؤتمر متعدد التخصصات خبراء دوليين بارزين في مجال تحليل الأعمال لتبادل معارفهم ورؤاهم حول الدور الحاسم لاتخاذ القرارات القائمة على البيانات في تحقيق الاستدامة وأهداف صافي صفر انبعاثات. وبالإضافة إلى ورش العمل والجلسات النقاشية، تضمن المؤتمر مجموعة من الجلسات الموازية التي عرضت ما يقارب من 59 بحث وتطبيق متطور لتحليلات الأعمال في مجالات متنوعة.

وقال معن البسطامي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة ”بي اتش ام كابيتال": "جاءت هذه الرعاية في إطار المسؤولية المجتمعية للشركة في القطاع الأكاديمي، وحرصاً منها على المساهمة في نشر المعرفة بين المحترفين والأكاديميين والطلاب للتعاون وتبادل الأفكار والتواصل فيما بينهم لتسليط الضوء على أبرز ممارسات الأعمال الداعمة لجهود الاستدامة، وفي مقدمتها تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة وريادتها العالمية في هذا المجال".

وأضاف البسطامي: "أسهمت رعايتنا لهذا المؤتمر الذي جذب عدد كبير من الأكاديميين والخبراء من المؤسسات المرموقة في جميع أنحاء العالم، في تعزيز التواصل وتبادل الخبرات مع العاملين والمتخصصين في القضايا المرتبطة بعمل الأسواق المالية والشركات المساهمة والتي ناقشها المؤتمر، مثل التحليلات المصرفية والمالية والمحاسبية وتحليلات الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي والبيانات الضخمة، لتوظيفها في نموذج الأعمال المبتكر الذي نعتمد عليه لزيادة كفاءة عمليات التداول في أسواق المال المحلية والعالمية". وشارك في المؤتمر خبراء من نخبة من الجامعات والمعاهد المتخصصة حول العالم.

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نبذة عن شركة بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية:

"بي اتش ام كابيتال“ هي شركة مساهمة خاصة مدرجة في سوق دبي المالي وخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهي شركة خدمات مالية رائدة للمستثمرين الأفراد والشركات منذ عام 2006، وتقدم حزمة متكاملة في الخدمات المالية والاستثمارية في الأسواق المالية، المحلية، الإقليمية والعالمية.

"بي اتش ام كابيتال“ هي إحدى الشركات التابعة لمجموعة شركات إثمار الدولية القابضة.

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