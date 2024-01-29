(دبي): بعد عام صاعد، تواصل سمانا للتطوير العقاري البناء على مسار نموها وكشفت اليوم عن أكبر وأغلى مشروع لها، وهو مشروع سمانا براري توين تاورز، وهو مجمع سكني فاخر رائد في مجان دبي، بقيمة 1.4 مليار درهم (381 مليون دولار).

بمساحة مبنية تبلغ 1.6 مليون قدم مربع، يعد مشروع سمانا براري التوأم مزيجًا من التصميم المستوحى من الطبيعة وتكنولوجيا المنزل الذكي المتطورة. يتكون البرجان التوأم من 54 طابقًا و1338 شقة، ومن المقرر تسليمهما في الربع الثاني من عام 2027. وقد عززت سمانا للتطوير العقاري التزامها بالتسليم في الوقت المحدد للحفاظ على ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين.

"يسعدنا أن نبدأ مشروعنا الأول للعام الجديد 2024، والذي نهدف إلى وضعه كاتجاه نمو سنوي. يجسد التصميم الحياة العصرية في بيئة صديقة للبيئة التزامنا بتقديم الجودة الجيدة، مع تفانينا في الابتكار والتصميم المليء بالطبيعة، توجت بإنجازات غير عادية. لا يقتصر مشروع سمانا براري التوأم على بناء مساكن جديدة فحسب، بل يتعلق بصياغة نمط حياة راقي. أعتقد أن المشروع الجديد سيضع معيارًا جديدًا للمشاريع على طراز المنتجعات الفاخرة في سوق العقارات في دبي". قال عمران فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة سمانا للتطوير العقاري

الملامح الرئيسية لسمانا براري توين تاورز

- خطة سداد مرنة: 1% شهريًا: تدرك سمانا للتطوير العقاري الحاجة إلى المرونة في الاستثمارات العقارية. يتيح المشروع للمستثمرين والمشترين الاستمتاع بسهولة الدفعات الشهرية، مما يجعله خيارًا جذابًا وسهل المنال.

- وسائل الراحة ذات المستوى العالمي: تتميز الأبراج بمجموعة من وسائل الراحة ذات المستوى العالمي، مما يضمن نمط حياة من الراحة والعافية. يلبي برجا سمانا براري التوأم الاحتياجات والتفضيلات المتنوعة لسكانها. وتشمل الميزات المميزة حمامات سباحة خاصة، والأتمتة مع تكنولوجيا المنزل الذكي، وحديقة الترامبولين، ومرفق جولف الواقع الافتراضي، وسطح حمام سباحة كبير، ونادي صحي وصالة ألعاب رياضية، ومضمار للركض، وتنس الطاولة، وصالة ألعاب رياضية مائية، وملعب لكرة السلة، من بين آخرون.

- عائد مرتفع على الاستثمار: لا يوفر الاستثمار في سمانا مجرد إقامة في موقع متميز في دبي، بل يوفر فرصة استثمارية واعدة ذات عوائد. تعمل شركة سمانا للتطوير العقاري، المعروفة بالتزامها بتوفير عائد استثماري تنافسي بنسبة 8%، على خلق قيمة للمستثمرين.

- التأشيرة الذهبية: تقدم شركة سمانا للتطويرالعقاري نصائح استثمارية مخصصة للمشترين الذين يختارون الإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة لمدة 10 سنوات والتي تسمى التأشيرة الذهبية. وقد سهّلت دبي مؤخرًا الأمر من خلال إسقاط الدفعة الأولى البالغة مليون درهم إماراتي المطلوبة للتقدم بطلب للحصول على التأشيرة الذهبية. يمكن للمالك الآن التقدم بطلب للحصول على إقامة لمدة 10 سنوات دون شرط دفع مبلغ مليون درهم إماراتي مقدماً.

- الموقع المركزي: يتمتع المشروع بموقع استراتيجي بين طريق الخيل (E44 وطريق الشيخ محمد بن زايد ( E311 ويعد خيارًا مثاليًا للعائلات التي تبحث عن مجتمع متماسك يقع وسط الطبيعة. ومع سهولة الوصول إلى مناطق الجذب الرئيسية مثل IMG World، والقرية العالمية، والحديقة المعجزة، سيختبر السكان مزيجًا مثاليًا من الحياة الحضرية والطبيعية.

- مجتمع مزدهر: تم تصميم مشروع برج سمانا براري التوأم لتعزيز الشعور بالانتماء للمجتمع، مما يضمن استمتاع السكان ليس فقط بمنازلهم ولكن أيضًا بمحيطهم الأخضر النابض بالحياة.

- التسليم في الوقت المحدد، في كل مرة: اكتسبت شركة سمانا للتطوير العقاري سمعة طيبة في تسليم المشاريع في الوقت المناسب، ولا يعد برجا سمانا براري التوأم استثناءً. يضمن الالتزام بالمواعيد أن يتمكن أصحاب المنازل من توقع الانتهاء من بناء شققهم وتسليمها في الوقت المحدد بثقة.

#بياناتشركات

-انتهى-