الإعلان عن الفائزين في نهاية فبراير الحالي

اختيار 3 مدارس فائزة من كل مرحلة دراسية

الشارقة: أعلنت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة عن بدء عملية تقييم أعمال ومشاريع المدارس المشاركة في المبادرة المجتمعية والتوعوية (بيئتي الخضراء مستقبلي) لعام 2024، تمهيدًا لتكريم المتميزين في تطبيق المبادرة في حفل مقرر إقامته في نهاية الشهر الحالي.

مشاركة واسعة من المدارس الحكومية والخاصة

وفي هذا الإطار، قالت سعادة هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة: إن المبادرة شهدت في نسختها الحالية مشاركة نوعية من مختلف المدارس من جميع إمارات الدولة، حيث بلغ إجمالي المدارس التي تقدمت بملفاتها 190 مدرسة من كافة المراحل الدراسية، وتوزعت هذه المدارس إلى 116 مدرسة حكومية و74 مدرسة خاصة".

شراكة فاعلة مع الهيئات والمؤسسات التعليمية

وأكدت سعادة هنا السويدي أن الهيئة ومن خلال قسم التعليم البيئي بإدارة التنوع البيولوجي عملت على تطوير مبادرة (الشجر المستدام لأشجار الغاف وأشجار القرم) التي تم تنفيذها على مدى 8 سنوات ماضية، والاستفادة من مخرجاتها لإعادة إطلاق المبادرة بحلة جديدة تحت شعار (بيئتي الخضراء مستقبلي)، وقد تم تنفيذها خلال شهري يناير وفبراير من العام الحالي بالتعاون والشراكة مع كل من مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وهيئة الشارقة للتعليم الخاص وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وبالتزامن مع استمرار عام الاستدامة لعام 2024.

تعزيز الممارسات البيئية الإيجابية

وأشارت إلى أن فكرة المبادرة تنبثق من رؤية دولة الإمارات واهتمامها بشأن التركيز على تعزيز السلوكيات والممارسات الإيجابية لدى الأفراد ولا سيما طلبة المدارس تجاه البيئة وتقليل الممارسات الضارة بها، من خلال السعي إلى تطبيق أدوات علمية ومعرفية بهدف نشر الوعي فيما بينهم بأهمية التنمية المستدامة وترسيخ مفهومها لديهم وبيان دور هذه الممارسات في حماية البيئة البرية والبحرية وسلامة الهواء من التلوث، والمحافظة على الموارد الطبيعية والحد من تأثيرات تغير المناخ على الإنسان والحيوان والنبات.

تضافر الجهود لإنجاح المبادرة

وأشادت رئيس الهيئة بالمشاركة الواسعة والاهتمام البالغ من إدارات المدارس وأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة والذين حرصوا خلال الفترة الماضية على تنفيذ العديد من الانشطة البيئية المتميزة وبادروا إلى تنظيم و تطبيق الأنشطة التعليمية و التثقيفية التفاعلية المتنوعة التي تم تزويدهم بها من قبل قسم التعليم البيئي في ادارة التنوع البيولوجي و ذلك حسب ما يتناسب مع المرحلة الدراسية التي تم اختيارها من قبل المدرسة للمشاركة في المبادرة، مع ربط تطبيق تلك الأنشطة بالمواد الدراسية مثل العلوم والفنون وغيرها من مواد المنهج الدراسي، وتضمينها في ملف المشاركة بالمبادرة.

ولفتت إلى أنه تم تقسيم أنواع الأنشطة المطلوب تطبيقها من قبل المدارس حسب كل مرحلة دراسية مستهدفة، حيث تم تخصيص برنامج أنشطة خاص بكل من فئة رياض الاطفال و الحلقة الأولى من الصف الأول إلى الرابع، و الحلقة الثانية من الصف الخامس إلى التاسع، و برنامج انشطة خاص بمدارس التعليم الثانوي.

آلية تقييم دقيقة

وحول آلية التقييم، يُذكر أنه بعد استلام كافة الملفات النهائية للمدارس المشاركة بدأت عملية تقييم الأعمال من قبل لجنة تحكيم تتميز بالكفاءة والنزاهة والخبرة، وتشمل تقييم ملف الأنشطة المقدمة من المدرسة بناءً على معايير خاصة ذات نقاط محددة وخاصة بكل مرحلة دراسية، منوهة بأنه سيتم ترشيح 3 مدارس متميزة في كل مرحلة دراسية بناءً على أهم المعايير التي تتمحور حول الحداثة والابتكار في طريقة تطبيق الأنشطة مع دعمها بالأدلة الموثقة من صور وفيديوهات قصيرة جدًا للتطبيق، واستهداف أكبر عدد من الطلبة والعاملين في المدرسة.

وسيعقد حفل الإعلان عن المتميزين في نهاية الشهر الحالي، ويتضمن تكريم المراكز الثلاثة الأولى من كل مرحلة دراسية مستهدفة من خلال منحهم درع المبادرة، وشهادة تميز ومكافأة مالية قيمة، كما سيتم دعوة المدارس المشاركة لتقييم مدى نجاح وفائدة المبادرة من حيث تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة و مدى أثرها على الطلبة و العاملين في المدرسة و ذلك من خلال ارسال استمارة تقييم الكترونية شاملة للمبادرة

#بياناتحكومية

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