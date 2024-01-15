تبلغ القيمة الإجمالية للسندات المدرجة في بورصة ناسداك دبي من قبل بنك التعمير الصيني، والتي تشمل إصدارات فرعي هونغ كونغ ودبي، 2.45 مليار دولار.

إجمالي السندات المستحقة على المصدرين الصينيين في ناسداك دبي يصل إلى 11.95 مليار دولار .

الإدراج الجديد يرفع القيمة الإجمالية لإصدارات سندات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في ناسداك دبي إلى 27.05 مليار دولار وإجمالي السندات المدرجة إلى 128.66 مليار دولار.

رحبت ناسداك دبي بإدراج سندات خضراء من قبل بنك التعمير الصيني (فرع مركز دبي المالي العالمي)، بقيمة 600 مليون دولار أمريكي، والذي يعدّ أول إصدار من نوعه للبنك على مستوى المنطقة. ويهدف هذا الإدراج لدعم مشاريع مكافحة تغيير المناخ, ويُمثل التزام البنك الكبير بالتمويل المستدام, بالإضافة إلى تسليط الضوء إلى على التعاون الوثيق بين جمهورية الصين ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التمويل الأخضر.

احتفالا بهذا الإدراج الجديد، قرع سعادة لي شوهانغ القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي؛ وحامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي.

وتبلغ القيمة الإجمالية للسندات المدرجة في بورصة ناسداك دبي من قبل بنك التعمير الصيني، والتي تشمل إصدارات فرعي هونغ كونغ ودبي، 2.45 مليار دولار. كما وصلت القيمة الإجمالية لإصدارات السندات المستحقة على المُصدّرين الصينيين في ناسداك دبي إلى 11.95 مليار دولار، من خلال 22 إدراجاً.

وجدير بالذكر أن الإدراج الجديد لسندات فرع بنك التعمير الصيني في مركز دبي المالي العالمي يرفع إجمالي قيمة إصدارات ناسداك دبي من سندات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات إلى 27.05 مليار دولار، ويساهم ضمن إجمالي قيمة السندات المدرجة فيها والبالغة قيمتها 128.66مليار دولار، مما يعزز مكانة ناسداك دبي الرائدة على صعيد إدراج سندات العوائد الثابتة، ويسلط الضوء على أهميتها المتنامية كمنصّة عالمية.

أشاد سعادة لي شوهانغ القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي بالأداء المتميز للبنوك الصينية في تعزيز التمويل الأخضر, وأعرب عن توقعاته من بنك التعمير الصيني (فرع مركز دبي المالي العالمي) لمواصلة مجهودهم في مجال تحويل الطاقة في المنطقة ودعم التنمية المستدامة والخضراء في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الاوسط, والعالم.

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي: " تحرص ناسداك دبي على ترسيخ مكانتها الرائدة على مستوى العالم عبر إنشاء منظومة تعزز التمويل المستدام وتلبي الطلب المتزايد على أدوات التمويل الأخضر في المنطقة. وفي هذا الإطار، يسعدنا الترحيب بالإدراج الأول لفرع بنك التعمير الصيني في مركز دبي المالي العالمي في ناسداك دبي، والذي سيعزز علاقاتنا المشتركة التي ترسخت خلال السنين الماضية على المدى البعيد، ونتطلع من خلال هذا الإدراج إلى تعزيز إمكانية الوصول إلى الحلول المالية المبتكرة عبر منصّتنا في ناسداك دبي".

وأشار السيد يوان شينغروي, كبير المسؤولين التنفيذيين في بنك التعمير الصيني (فرع مركز دبي المالي العالمي) قائلاً: "يعتبر إدراج السندات الخضراء هذا كفرصة لتعزيز الاقتصاد مع نمو عالي الجودة. وخاصة مع اتخاذ بورصة ناسداك دبي كجسر تواصل يدعم التعاون في مجال التنمية المستدامة الخضراء وتحول الطاقة بين جمهورية الصين والإمارات العربية المتحدة, والمنطقة. بالإضافة لكونها قناة اتصال رئيسية لنقل صوت بنك التعمير الصيني في مجال التمويل الأخضر, ومشاركة خبراته المتعلقة بالجمهورية الصينية."

ومن شأن هذا الإدراج المميز من قبل بنك التعمير الصيني (فرع مركز دبي المالي العالمي) أن يستفيد من سوق رأس المال وخاصة بورصة ناسداك دبي لدعم مشاريع القطاعات الخضراء الرمزية في دولة الإمارات والمنطقة, خاصة في قطاعات الطاقة المستدامة، وتحلية مياه البحر, والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وتوفير الطاقة.

باستخدام منتجاتها وخدماتها المالية الشاملة، يعمل بنك التعمير الصيني بجد على دعم المزيد من الشركات الصينية للمشاركة في مشاريع متعلقة بالطاقة الخضراء، بهدف تعزيز حماية البيئة وتحويل الطاقة إلى مصادر نظيفة. يضيف البنك لمسة خاصة على استراتيجيته المالية، مع التركيز على التمويل الأخضر كجزء أساسي من رؤيته وجهوده التنموية.

#بياناتحكومية

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نبذة عن ناسداك دبي:

ناسداك دبي هي البورصة المالية العالمية للمنطقة الواقعة بين غرب أوروبا وشرق آسيا. تستقبل البورصة جهات الإصدار من شتى أنحاء العالم والتي تتطلع إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية على المستويين الإقليمي والدولي. وتدرج البورصة حالياً الأسهم والمشتقات والصكوك (السندات الإسلامية) والسندات التقليدية وصناديق الاستثمار العقاري. سوق دبي المالي هو المساهم الرئيسي في ناسداك دبي حيث تبلغ حصته الثلثين في حين تملك بورصة دبي ثلث الأسهم. كما أن سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) هي السلطة التنظيمية لبورصة ناسداك دبي. وتتخذ بورصة ناسداك دبي من مركز دبي المالي العالمي مقراً رئيسياً لها.

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