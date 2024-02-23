دبي، الإمارات العربية المتحدة: قام مركز البيانات للحلول المتكاملة "مورو"، الشركة التابعة لديوا الرقمية، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع)، بمنح الشهادة الخضراء لمحاكم مركز دبي المالي العالمي تقديراً لالتزامها بالاستدامة واختيار سحابة مورو لاستضافة عملياتها في إدارة تكنولوجيا المعلومات. وقد تم تسليم الشهادة إلى سعادة القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي، من قبل المهندس مروان سالم بن حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة ديوا الرقمية.

وتم تصميم وتطوير سحابة مورو الخضراء لتوفير حلول موفرة للطاقة للمؤسسات في القطاعين العام والخاص. وتساهم هذه المبادرة بشكل فعال في خفض البصمة الكربونية ودعم الممارسات المستدامة في القطاع الرقمي المتنامي. وإدراكاً لأهمية الحلول الصديقة للبيئة، اختارت محاكم مركز دبي المالي العالمي سحابة مورو الخضراء الخضراء لإدارة عملياتها الأساسية للحوسبة وتكنولوجيا المعلومات.

ومن جانبه، قال المهندس مروان سالم بن حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة ديوا الرقمية: "نثني على إلتزام محاكم مركز دبي المالي العالمي بالاستدامة. وباختيار سحابة مورو الخضراء، سنعمل مع محاكم مركز دبي المالي العالمي على تحسين بنيتها التحتية لتكنولوجيا المعلومات لديها والمساهمة بشكل فعَّال في بناء مستقبل أكثر استدامة. ويعمل هذا الجهد الجماعي على ترسيخ قيمنا المشتركة المتمثلة في تشجيع الابتكار ودعم التميز والمسؤولية البيئية. وفي إطار هذا التعاون، نتطلع إلى دعم محاكم مركز دبي المالي العالمي في تحقيق أهداف الاستدامة لديها إلى جانب توفير حلول الحوسبة المتطورة التي تفوق المعايير العالمية".

وتعكس الشهادة الخضراء المقدمة إلى محاكم مركز دبي المالي العالمي جهود مورو في دعم المؤسسات في اعتماد ممارسات مستدامة لاحتياجات بنيتها التحتية الرقمية. كما أنها تسلّط الضوء على مساهمة محاكم مركز دبي المالي العالمي في خفض استهلاك الطاقة وتعزيز بيئة خضراء لتكنولوجيا المعلومات.

بدوره، قال سعادة القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: "إننا سعداء باستلام الشهادة الخضراء من مورو. ويعزز هذا الاعتراف التزامنا بتبني ممارسات صديقة للبيئة في عملياتنا. وما ذلك إلا تأكيد على أهمية قرارنا الاستراتيجي بتبني التكنولوجيا التي تلبي معايير الأداء العالي وتتماشى مع التزامنا بالمسؤولية البيئية. ومن خلال الاستفادة من إمكانات السحابة الخضراء لمورو، إننا واثقون من قدرتها في تبسيط عمليات تكنولوجيا المعلومات وتحقيق خطوات كبيرة في الحد من تأثيرنا البيئي".

وتظل مورو في طليعة الابتكار التكنولوجي، حيث توّفر للمؤسسات الحكومية والشركات الخاصة حلول فعالة لدعم رحلتهم في التحول الرقمي. وتعكس الشهادة الخضراء حرص مورو على تطبيق نظام بيئي رقمي ومستدام.

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