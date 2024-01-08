- أكثر من 40 متحدثاً خبيراً لتبادل الأفكار والاستراتيجيات لتسريع رحلة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو الحياد الكربوني



(المنامة) : انطلقت أعمال الدورة الثانية من منتدى الشرق الأوسط للاستدامة والتي ستعقد في الفترة من 8 إلى 9 يناير 2024 بفندق الخليج في مملكة البحرين، بحضور سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ.

وسيشهد المنتدى، الذي يحمل عنوان "تحقيق الحياد الكربوني الصفري - طرق تسريع التنفيذ"، مشاركة أكثر من 400 من قادة الأعمال وخبراء الاستدامة الإقليميين والدوليين، حيث بدأت أعمال اليوم الأول من المنتدى بسلسلة من ورش العمل التي قدمها عدد من كبار المسؤولين العالميين في مجال البيئة والاستشارات المناخية، من شركات "ديلويت"، KPMG، ومجموعة الاستدامة بالإضافة إلى جمعية المحللين الماليين المعتمدين في البحرين (CFA) .

وتركز ورش العمل على التدريب العملي، حيث سيكتسب المشاركون رؤى في تطوير الاستراتيجيات وتقديم تقارير عن جهودهم في إطلاق مبادرات تحقيق الحياد الكربوني، أو تسريع توجه مؤسساتهم في هذا الشأن.

فيما تضم أجندة المنتدى الرئيسي، الذي سيعقد يوم الثلاثاء 9 يناير، برنامجاً على مستوى عالمي يتناول مواضيع وقطاعات حيوية ضرورية لتحقيق الحياد الكربوني. كما ستسلط أعمال المنتدى الضوء على مخرجات النسخة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف (كوب 28) المَعني بتغير المناخ، المنعقد مؤخراً بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وكيف يمكن تنفيذها لدعم العمل المناخي في المنطقة.

ويستقطب المنتدى أكثر من 40 متحدثاً خبيراً من المنطقة وحول العالم، بما في ذلك متحدثون من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا، والبرازيل، والهند وغيرها.

ويستهل المنتدى أعمال اليوم الثاني بكلمة رئيسية يلقيها مارك توماس، الرئيس التنفيذي للمجموعة في بابكو إنرجيز، يليها سلسلة من الجلسات النقاشية التفاعلية بمشاركة كبار المسؤولين الحكوميين ومدراء تنفيذيين من شركات ACWA Power، ألبا، "اي بي ام تيرمينالز البحرين"، بنك ABC، بابكو إنرجيز، مجموعة بوسطن للاستشارات، Fifth Wall، مصرف البحرين المركزي، تداول السعودية، مؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS Foundation)، "ديلويت"، EY-Parthenon,، المجلس الأعلى للبيئة وهيئة الكهرباء والماء في البحرين، إكسبو سيتي دبي، بنك HSBC، "إنفراكورب"، KPMG، البحر الأحمر الدولية، بنك ستاندرد تشارترد، والزعبي وشركاؤه وغيرهم.

وفي تعليقها على التحضيرات النهائية للمنتدى، قالت السيدة ليلا دانيش المدير التنفيذي لشركة فين مارك كوميونيكيشنس، مؤسس ومنظم المنتدى: "يسرنا إطلاق الدورة الثانية من منتدى الشرق الأوسط للاستدامة مع نخبة متنوعة من المتحدثين والحضور رفيعي المستوى. ولقد أنشأنا المنتدى كمنصة إقليمية للمشاركة والحوار وبناء المهارات على مستوى عال لدعم العمل المناخي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونحن متحمسون لإطلاق برنامج على مدى يومين، يركز على تبادل الأفكار والحلول الهادفة لدفع رحلتنا الجماعية نحو الانتقال لتحقيق الحياد الكربوني".

الجدير بالذكر أن منتدى الشرق الأوسط للاستدامة يحظى بدعم مجموعة من الشركاء الملتزمين بدعم العمل المناخي الإقليمي، وتضم قائمة الشركاء في المنتدى: الشركاء الرئيسيين:ABC بنك وشركة انفراكورب. الشركاء الاستراتيجيين: صندوق العمل (تمكين) وبابكو إنيرجيز وبنك ستاندرد تشارترد. شركاء المنتدى: شركة "اي بي ام تيرمينالز البحرين" والشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري)، شركة الزعبي وشركاؤه، شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة (BASREC) وغرفة التجارة الأمريكية في البحرين. الناقل الرسمي: مجموعة طيران الخليج. الشركاء الإعلاميين: اقتصاد الشرق مع Bloomberg، BFT Media، وOGN .



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فين مارك كوميونكيشنس

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