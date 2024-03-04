المنامة: استضاف اليوم منتدى الشرق الأوسط للاستدامة (SFME)، الذي يعد منصة إقليمية متخصصة لدعم مبادرات خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والحلول نحو الحياد الكربوني والحلول الصديقة للطبيعة، جلسة طاولة مستديرة رفيعة المستوى حول "التنقل المستدام ونمو سوق المركبات الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" بمشاركة نخبة من الخبراء الإقليميين في مجال النقل والاستدامة لمناقشة الحاجة الملحة لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع والتركيز على أهمية دور المركبات الكهربائية في الوصول الى هدف صفر الانبعاثات الكربونية.

وقد ضمت قائمة المشاركين في جلسة الطاولة المستديرة كلا من: عبدالعزيز توفيقي مدير التطوير العقاري في إنفراكورب، وأيمن العجمي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة براكستون، وعلي سلمان خبير الطاقة المتجددة في هيئة الكهرباء والماء (EWA)، والدكتور حسن الملا، نائب الرئيس - إدارة المحافظ والتطوير المؤسسي في بابكو إنيرجيز، وشارات فقر الدين، رئيس حلول إنترنت الأشياء في شركة إن جي إن العالمية. وأدار الجلسة كال سوبرامانيان، رئيس الأسواق في "كي بي ام جي".

وقد انعقدت الجلسة بالشراكة مع شركة فيرست موتورز الرائدة في توريد المركبات الكهربائية في مملكة البحرين، وشركة انفراكورب الشريك الرئيسي لمنتدى الشرق الأوسط للاستدامة.

يشكل قطاع النقل على مستوى العالم نسبة كبيرة من إجمالي الانبعاثات الكربونية، حيث تبلغ مساهمته ما نسبته 13% من إجمالي الانبعاثات الكربونية العالمية، وما نسبته 23% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المولدة للطاقة، ثلاثة أرباعها ناتجة عن الحركة المرورية للمركبات.

كما تطرق المتحاورون الى دور المركبات الكهربائية في الحد من الانبعاثات الكربونية وما تم اتخاذه من خطوات على مستوى أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لتسريع تبني الممارسات الخضراء في قطاع النقل. إضافة الى تناولهم لمجموعة من الموضوعات من بينها الجهود واوجه التعاون الضرورية لدعم تبني التوجه الكهربائي المستدام مع التركيز على اللوائح والحوافز التنظيمية وتغيير الأنماط الاستهلاكية ومضاعفة الاستثمارات في البنية التحتية، إضافة الى دور التمويل الأخضر في دعم توسع سوق المركبات الكهربائية ودعم المستهلكين في شراء مركبات جديدة.

وبهذه المناسبة، علقت السيدة ليلا دانيش المدير التنفيذي لشركة فين مارك كوميونيكيشنس المنظم والمؤسس للمنتدى بالقول: "يسرنا تنظيم هذا التجمع المرموقة من الخبراء في وقت تزداد فيه إمكانيات سوق المركبات الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وأثرها الإيجابي في الحد من الانبعاثات الكربونية. لقد اشتملت المناقشات على الفرص والتحديات التي تواجه القطاع والمستهلكين مع تسارع خطانا وتحولنا الى حلول النقل الخضراء والصديقة للبيئة".

بدوره، أضاف عبدالعزيز توفيقي مدير التطوير العقاري في إنفراكورب بالقول: "نحن مسرورون بأن نكون جزءاً من هذه المناقشات المهمة حول كيفية تفعيل وسائل النقل الخضراء وتكثيف جهودنا لتسهيل تبني المركبات الكهربائية. وتعتبر البنية التحتية والاستثمارات عنصرا أساسيا للحد من الانبعاثات الكربونية في قطاعات رئيسية للاقتصاد، ويسرنا دعم هذه الجهود في قطاع النقل وغيره من قطاعات حيوية".

من جانبه، قال السيد نواف خالد الزياني المدير الإداري لشركة فيرست موتورز: "تمثل زيادة الطلب على المركبات الكهربائية توجها حميدا سيسهم إيجاباً في الحد من الانبعاثات الكربونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. باعتبارنا مورد رئيسي للمركبات الكهربائية في السوق البحرينية، نحن فخورون بدعم هذه الجلسة التي تبادل فيها الخبراء أفكارهم ووجهات نظرهم حول كيفية تطوير وسائل النقل الخضراء كجزء من اجندة استدامة أوسع نطاقا يتم تبينها على مستوى المملكة والمنطقة ككل".

تعتبر هذه الجلسة الأولى ضمن سلسلة جلسات منتدى الشرق الأوسط للاستدامة لعام 2024، والتي تعقد في عدة بلدان على مستوى المنطقة والتي تهدف الى تعزيز أوجه الحوار والتعاون حول مبادرات خفض الانبعاثات الكربونية في المنطقة، باعتبارها منصات فريدة من نوعها لتبادل وجهات النظر واستكشاف الفرص واتخاذ خطوات فعالة تجاه تحقيق اهداف الحياد الكربوني الصفري.

يدعم المنتدى مجموعة من الشركاء الملتزمين بالعمل المناخي الإقليمي. وتشمل هؤلاء الشركاء الرئيسيين: بنك ABC وإنفراكورب، والشركاء الاستراتيجيين: تمكين، وبابكو انيرجيز، وبنك ستاندرد تشارترد، والشركاء في المنتدى: شركة "اي بي ام تيرمينالز البحرين" والشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري)، شركة الزعبي وشركاؤه، شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة (BASREC) وغرفة التجارة الأمريكية في البحرين. الناقل الرسمي: مجموعة طيران الخليج. والشركاء الإعلاميين: الشرق بزنس، بلومبيرغ، BFT وOGN.

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