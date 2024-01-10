الفعالية تُقام في مركز دبي التجاري العالمي بين 16 و18 أبريل وتتناول تكنولوجيا الطاقة الخضراء واستراتيجيات تحقيق الحياد الكربوني وأسواق الطاقة الإقليمية

المعرض يحتضن ثلاثة مؤتمرات مميزة لدعم الجهود الرامية إلى تسريع التحول العالمي في قطاع الطاقة

دبي: كشف معرض الشرق الأوسط للطاقة عن جدول أعمال الدورة التاسعة والأربعين التي تُقام في مركز دبي التجاري العالمي من 16 ولغاية 18 أبريل القادم. ويركز المعرض بشكل أساسي على تسريع وتيرة التحول العالمي نحو اعتماد الطاقة المتجددة واستكشاف الفرص لتحقيق الاستدامة والحياد الكربوني. ومن المتوقع أن تكون الدورة القادمة أضخم فعالية للمعرض على الإطلاق وسط حضور أكثر من 250 متحدثاً في ثلاثة مؤتمرات.

وتُعدّ هذه الفعالية الأكثر شمولاً في قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تتيح للخبراء وقادة القطاع فرصة الوصول إلى ثلاثة مؤتمرات رفيعة المستوى؛ وهي قمة القيادة والندوات التقنية ومؤتمر إنترسولار آند إيس الشرق الأوسط، وتهدف كل منها إلى المساعدة على تسريع آليات العمل الأساسية وحشد الجهود لتلبية احتياجات قطاع الطاقة في المستقبل بكفاءة عالية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال عزان محمد، مدير معارض الطاقة في شركة إنفورما ماركتس، الجهة المسؤولة عن تنظيم المعرض: "تمنح هذه المؤتمرات الضيوف تجربةً متميزة تتيح لهم إدراك أهمية الاستجابة السريعة للمتغيرات الطارئة، وضرورة الاستفادة من الزخم العالمي تجاه التحول إلى اعتماد الطاقة المتجددة في مختلف القطاعات. وانطلاقاً من إدراكنا لأهمية التوجه نحو اقتصاد منخفض الكربون، قررنا توفير منصة تجمع صنّاع القرار والقادة الرئيسيين من القطاعين الحكومي والخاص بهدف تعزيز وتيرة الانتقال من إجراء النقاشات إلى التطبيق، ودعم جهودنا نحو بناء نظام متكامل للطاقة".

وتوفر قمة القيادة منتدى حصرياً يستقطب صنّاع القرار المؤثرين من مختلف أنحاء المنطقة، لمناقشة رؤى معمقة حول مستقبل قطاع الطاقة والمرافق. ويتمحور جدول أعمال القمة حول دفع عجلة التحول في قطاع الطاقة، إذ يتناول العديد من القضايا الهامة، مثل تأثير سوق السيارات الكهربائية على أنظمة الكهرباء، وإزالة الكربون ضمن أصول توليد الطاقة، وأسواق الطاقة الإقليمية، وفرص التمويل والاستثمار في المنطقة. وتم التأكيد أن الفنار، الشركة الرائدة عالمياً في توفير حلول الطاقة والمياه والبنية التحتية، هي الراعي الذهبي للقمة.

ويتزايد اهتمام الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإزالة الكربون في قطاع الطاقة في إطار جهودها لتنويع اقتصاداتها والمساهمة في تحقيق الحياد الكربوني. كما يُعدّ التحول إلى تكنولوجيا الطاقة النظيفة واقتصاد الكربون الدائري خطوة مهمة تدعمها السياسات الحكومية التي تسعى لتحقيق أهداف الحياد المناخي، لا سيما أن هذه المنطقة كانت تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط والغاز.

ووفقاً لتقرير الاستثمار العالمي لعام 2023 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، يجب تخصيص استثمارات عالمية سنوية بقيمة 4 تريليون دولار أمريكي لتمويل عملية الاستغناء عن الوقود الأحفوري.

وأضاف عزان محمد: "يضم معرض الشرق الأوسط للطاقة مجموعة بارزة من قادة الأعمال من قطاع الطاقة العالمي، ويلعب دوراً فعالاً في تعزيز الحوار حول الاستدامة، واستكشاف الفرص المتاحة التي يمكن للمنطقة الاستفادة منها من خلال هذا التحول".

وتستمر الفعالية لمدة ثلاثة أيام، وتتضمن مؤتمرين إضافة إلى قمة القيادة، كما يشارك في الندوات التقنية نخبة من المتحدثين الذين يستكشفون المشاريع الناجحة في قطاع الطاقة، مع التركيز على كيفية تطبيق الأبحاث والابتكارات المتطورة بشكل واقعي في جميع مفاصل قطاعي الطاقة والمرافق، وخاصةً ضمن محطات الطاقة وشبكات النقل والتوزيع.

كما يضم المعرض مؤتمر إنترسولار آند إيس الشرق الأوسط، وهي فعالية مخصصة تسلط الضوء على الإمكانات الكبيرة للبدائل الصديقة للبيئة في مجال الطاقة، ما يعكس التزام المعرض بتعزيز التحول نحو اعتماد الطاقة المتجددة. ويوفر المؤتمر منصة مهمة لمجموعة من الخبراء الذين يتشاركون الأفكار نفسها ويتطلعون إلى توفير فهم شامل للتحول في مجال الطاقة على مستوى العالم، بالإضافة إلى الاطلاع على كيفية الاستفادة من المزايا العديدة الناتجة عن اعتماد مصادر الطاقة المتجددة. وتأتي ديكرا، المزود العالمي للخدمات والحلول الشاملة في مجال نقل الطاقة وتوزيعها وإصدار الشهادات، لتكون الراعي الفضي لمؤتمر إنترسولار آند إيس الشرق الأوسط.

ووفقاً لمرصد الطاقة العالمي، شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً بنسبة 400% على أساس سنوي في استطاعة الطاقة المتجددة منذ عام 2022. ومن المتوقع أن يحطم معرض الشرق الأوسط للطاقة 2024 أرقامه القياسية السابقة في عدد الزائرين والمشترين، بالإضافة إلى تعزيز مكانته بوصفه المعرض الأكثر إقبالاً في المنطقة في مجال الطاقة، لا سيما مع مشاركة أكثر من 1,500 شركة محلية ودولية لعرض منتجاتها وحلولها في مجالات مصادر الطاقة المتجددة ونقلها واستهلاكها، إلى جانب مساحته الشاسعة الممتدة على 28,500 متر مربع.

لمزيد من المعلومات عن معرض الشرق الأوسط للطاقة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.middleeast-energy.com/en/home.html

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ملاحظات للمحررين:

نجح معرض الشرق الأوسط للطاقة، استناداً إلى إرثه العريق الذي يمتد 49 عاماً، بتعزيز حضوره كأبرز الفعاليات المتخصصة بالطاقة.

ويستقطب المعرض حضوراً متنوعاً من المتخصصين الذين يسعون للحصول على منتجات من قطاعات متعددة وخفض التكاليف وتعزيز الكفاءة ودعم المشاريع، وذلك من خلال تلبية احتياجات قطاع الطاقة لتقديم جميع أنواع المنتجات، من الطاقة الاحتياطية والحرجة إلى تخزين الطاقة وإدارتها.

وتلعب الفعالية دوراً رئيسياً في تعزيز التوسع الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وربط الأعمال التجارية وطرح منتجات جديدة في المنطقة في مجالات البنية التحتية والعقارات والتجارة.

كما يساعد المعرض الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة على تنويع مصادر الطاقة وسبل توريدها لإرساء مستقبل مستدام للجميع. يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات من خلال الموقع الإلكتروني www.middleeast-energy.com

للتواصل الإعلامي:

منال العريضي

مسؤول تنفيذي أول لشؤون الاتصالات، أكشن جلوبال كوميونيكيشنز

البريد الإلكتروني: manal.l@actionprgroup.com