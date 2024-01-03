دبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت شنايدر إلكتريك، الشركة الرائدة عالمياً في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة، أحدث تقرير بحثي من معهد بحوث الاستدامة التابع لها، والذي يقدم نظرة معمقة حول سبل تحقيق الحياد المناخي في منطقة الشرق الأوسط بحلول العام 2060.

وأعلن بيتر هيرويك، الرئيس التنفيذي لـ "شنايدر إلكتريك"، عن إطلاق التقرير رسمياً، إلى جانب سعادة الدكتور ناصر السعيدي، رئيس مجلس صناعات الطاقة النظيفة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفنسان بيتي، نائب الرئيس الأول للمناخ وأبحاث تحول الطاقة، ورئيس معهد بحوث الاستدامة التابع لشنايدر إلكتريك، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف (COP28) المناخي العالمي الذي انعقد في دولة الإمارات بمشاركة القادة وصناع القرار والمسؤولين الحكوميين وقطاعات الأعمال. ويعكس التقرير المبني على البحوث والتحليلات الموسعة التزام "شنايدر إلكتريك" بالحلول الموفرة للطاقة إقليمياً وعالمياً.

وقال سعادة الدكتور ناصر السعيدي، رئيس مجلس صناعات الطاقة النظيفة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "هذا التقرير، الذي يشكل نتاج بحث معمق حول مشهد الطاقة في الشرق الأوسط، يطرح سيناريوهين مستقبليين رئيسيين: أحدهما يؤكد على دور خدمات الطاقة في تحقيق اقتصاد محايد كربونياً والآخر يركز على إحداث تحول اقتصادي جذري. ونتطلع من خلال التعاون مع شنايدر إلكتريك في هذه المبادرة، نحو مستقبل إيجابي للمناخ يتماشى مع التزامنا بالنمو المستدام."

وقال فنسان بيتي، نائب الرئيس الأول للمناخ وأبحاث تحول الطاقة، ورئيس معهد بحوث الاستدامة التابع لشنايدر إلكتريك: "يقدم التقرير نظرة مهمة حول التحديات التي تواجه تحول الطاقة، والفرص المتاحة في منطقة الشرق الأوسط"، موضحاً أن "هذه الدراسة تسلط الضوء على الموازنة بين التقدم التكنولوجي وتطوير السياسات في السعي لتحقيق الحياد الكربوني".

ويقدم التقرير، مسارين محتملين مستقبليين؛ يتناول الأول بعنوان "سيناريو صافي الانبعاثات الصفري" الدور الذي تلعبه تحولات خدمات الطاقة في تحقيق اقتصاد خالٍ من الكربون بحلول منتصف القرن، بما يتماشى مع الالتزامات الحالية لدول منطقة مجلس التعاون الخليجي. أما المسار المحتمل الثاني بعنوان "سيناريو المستقبل الجديد" فيفترض حدوث تحولات أكثر جذرية على صعيد الاقتصاد العالمي.

ومعهد بحوث الاستدامة التابع لشنايدر إلكتريك هو من المراكز البحثية الرائدة في مجال الاستدامة، ويعكس التزام "شنايدر إلكتريك" بقيادة التحولات العالمية والمحلية من أجل مستقبل مناخي إيجابي.

لمعلومات إضافية يرجى تحميل التقرير من خلال هذا الرابط.

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­­­­­­ عن شنايدر إلكتريك

يتمثل هدف شنايدر إلكتريك في تمكين الجميع من تحقيق أقصى استفادة من الطاقة والموارد، وذلك عبر سدّ الفجوة بين التقدم والاستدامة. وهذا ما تسميه الشركة Life Is On.

وتتمثل مهمتنا في أن نكون شريكاً رقمياً في الاستدامة والكفاءة.

وتقود الشركة التحول الرقمي من خلال دمج تقنيات الطاقة والعمليات الرائدة عالمياً، ونقطة النهاية السحابية لربط المنتجات وعناصر التحكم والبرامج والخدمات، عبر دورة الحياة بأكملها، مما يتيح إدارة الشركة المتكاملة للمنازل والمباني ومراكز البيانات والبنية التحتية والصناعات.

وتمتاز شنايدر إلكتريك بأنها أكثر الشركات العالمية دعماً للمجتمعات المحلية. اذ تؤيد منظومات الشراكة والمعايير المفتوحة التي تدعمها قيمها المتمثلة في الشمول والتمكين وتحقيق الغايات النافعة.

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