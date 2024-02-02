دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: مع تنامي الاهتمام بالبيئة على المستوى الرسمي والشعبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتأكيداً على الالتزام الأصيل والراسخ بجهود المحافظة على البيئة وتنميتها، نظمت بلدية دبي ومجموعة دلسكو، شركة رائدة في الإمارات في مجالات خدمات التعهيد والحلول البيئية وحلول استقطاب المواهب وحلول التوظيف في مجال الطاقة، مبادرة " ساعة مع عامل النظافة" وهي مبادرة تطوع مجتمعي ميداني في مجال نظافة المدينة والحفاظ على استدامتها البيئية المحلية وذلك من اجل تعزيز المسؤولية المجتمعية لأفراد المجتمع بالمساهمة بمهام تنظيف المناطق الصحراوية وغيرها في الإمارة. وتأتي هذه الشراكة احتفالاً بيوم البيئة الوطني السابع والعشرين في الإمارات الذي يوافق 4 فبراير 2024.

وشارك أكثر من 170 متطوعاً لدعم مبادرة بلدية دبي "ساعة مع عامل النظافة"، وقام المتطوعون بتنظيف بحيرة الفلامنجو في القدرة دبي، والتي يزورها الآلاف للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة وبالتنوع الآسر للحياة البرية المدهشة، وقد مثّل المتطوعون 9 شركات بما فيها كوكا كولا وشويترامز وداو كيمكال آي ام اي ايه جي ام بي اتش - فرع دبي، ومدينة إكسبو دبي وفندق بولمان الشارقة وسلايسز لخدمات التموين ومدرسة نكست جينيريشن، والذين شاركوا في هذه المبادرة يداً بيد مع 70 موظفاً من مجموعة دلسكو وبلدية دبي.

هذا وقام المتطوعون بجمع أكثر من 100 كيس يحتوي على 20% من النفايات العامة و 80% من النفايات القابلة لإعادة التدوير، وقد تم جمع النفايات بواسطة حافلة دلسكو لإعادة التدوير الشهيرة وتم إرسالها إلى منشأة دلسكو لفرز واسترداد المواد ليتم تحويلها إلى موارد تستفيد منها البيئة والشركات.

وعززت هذه المبادرة من سعادة فئة عاملي النظافة، وغرست قيم المسؤولية المجتمعية لدى المشاركين ضمن أجواءٍ من السعادة والطاقة الإيجابية، مع مشاركة مميّزة من شخصية "نظّوف" الذي يجسد شخصية مهندس النظافة في بلدية دبي، وشخصية "بيردي" الذي يجسد شخصية المساعد البيئي في دلسكو.

وصرح جون غرينجر، المدير التنفيذي للعمليات في دلسكو للحلول البيئية: " نفخر بانضمام الكثير من المتطوعين من عدة جهات إلى فريق بلدية دبي ومجموعة دلسكو، لدعم جهود التنظيف التي نقوم بها في منطقة بحيرة القدرة اليوم، وإننا نشهد عددًا متزايدًا من الأفراد والمنظمات الذين يهتمون بشدة بالحفاظ على البيئة ويخصصون جانباً كبيراً من وقتهم لضمان حمايتها والحفاظ عليها، حتى يتمكن الناس من الاستمتاع بوجود النباتات والحيوانات البرية والمناظر الطبيعية في إمارة دبي".

وأضاف غرينجر: " لطالما كانت مجموعة دلسكو منذ عام 1997 من أوائل الشركات النشطة في دعم مثل هذه المبادرات البيئية الهامة في الإمارات، والتي تسلط الضوء على الاهتمام المستمر وعلى الرعاية التي توليها القيادة في دبي للحفاظ على بيئة نظيفة، ونحن نثمن الدعم الذي تقدمه مختلف الشركات والكيانات والأفراد الذين يتشاركون معنا في تطلعاتنا نحو تكريس الجهود للحفاظ على البيئة، وإن مثل هذه المبادرات تساعد الجميع على القيام بدورهم في المسؤولية المجتمعية، وبالتالي نضمن بأن بيئة اليوم محمية لأجيال الغد".

والجدير بالذكر أن مجموعة دلسكو تسعى إلى إبراز الاهتمام والرعاية الدائمة التي توليها القيادة الرشيدة للعمل البيئي من مختلف جوانبه، والتعريف بجهود مختلف الجهات المعنية بالمحافظة على البيئة وإبراز الإنجازات، وتأكيد التزام دولة الإمارات في الجهد العالمي للمحافظة على البيئة وتنمية الموارد بشكل مستدام، وتشجيع مشاركة الأفراد والمجموعات، الذي يعد محورياً في تحقيق أهداف الاستدامة التي حددتها دولة الإمارات، بالإضافة إلى توفير تكاليف التشغيل والاستفادة من فوائد العمل المجتمعي البيئي بالتعاون مع المؤسسات الحكومية الرائدة بهذا المجال مثل بلدية دبي .

نبذة عن مجموعة دلسكو:

تعدُّ مجموعة دلسكو رائدة في تقديم الحلول المتكاملة ضمن دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحتضن عدداً من الشركات التي تشمل: شركة دلسكو لحلول البيئة، وشركة دلسكو للتعهيد، وشركة باريسيما وشركة ’أدفانس غلوبال ريكروتمنت‘ (AGR).

تمَّ تأسيس مجموعة دلسكو في العام 1935 كمزودٍ لحلول القوى العاملة، وقد طورت أعمالها لتصبح رائدة في قطاعات خدمات التعهيد، والحلول البيئية، وحلول استقطاب المواهب وحلول التوظيف في مجال الطاقة لأكثر من 3500 شركة في مختلف القطاعات.

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