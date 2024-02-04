دبي الامارات العربية المتحدة: احتفلت مجموعة اينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، والمملوكة بالكامل لحكومة دبي، بيوم البيئة الوطني السابع والعشرين لدولة الإمارات، وذلك في إطار دعمها للمبادرة الاستراتيجية للدولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050. وتحت شعار "المضي قدماً نحو الحياد المناخي"، تنظّم المجموعة على مدار أسبوعٍ سلسلة من الأنشطة الرامية لرفع مستوى الوعي بين الموظفين بالتغير المناخي وتداعياته على البيئة والمجتمع.

هذا وتتضمن فعاليات يوم البيئة الوطني هذا العام جلسات توعية تثقيفية حول التأثيرات والمخاطر البيئية، والاقتصاد الدائري، بالإضافة إلى تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، بالإضافة إلى مبادرة لإعادة تدوير الزي الموحد للعاملين في المجموعة مع ورشة عمل تفاعلية لتعزيز الاستدامة والوعي بتغير المناخ.

وبهذه المناسبة قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "تلتزم مجموعة اينوك بدعم الأنشطة والمبادرات الوطنية المتعلقة بتغير المناخ، مثل المبادرة الاستراتيجية للدولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050. ولطالما تبوأت المجموعة مكانة رائدة في مجال تبني الاستراتيجيات المستدامة لتحقيق اقتصاد نظيف ومستقبل مرن لدولة الإمارات والمنطقة والعالم أجمع. وانطلاقاً من الدور بالغ الأهمية الذي تسهم به الاستدامة البيئية في الحد من آثار تغير المناخ، نأخذ على عاتقنا مسؤولية بذل جهود متضافرة لتبني أسلوب حياة مسؤول ومستدام مع زيادة وعي المجتمع بالاستدامة وتداعيات تغير المناخ".

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة اينوك حصلت مؤخراً على شهادة "بيان التحقق والمطابقة" (IWA 42:2022)، وذلك تقديراً لجهود المجموعة الرامية إلى الحد من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري وصولاً لتحقيق الحياد المناخي. ودعماً للمشروع الوطني لعزل الكربون، أطلقت المجموعة مبادرة للمساهمة بجزء من عائدات كل كوب قهوة "زووم" يتم بيعه في متاجر "زووم" لزراعة 1,500 شتلة لأشجار القرم في دولة الإمارات، مما سيؤدي إلى امتصاص ما مجموعه 18.4 طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وذلك حتى يناير 2025.

نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية ’اينوك‘ هي مجموعة متكاملة ورائدة في قطاع الطاقة العالمي، مملوكة بالكامل لحكومة دبي، وتعد جزء لا يتجزأ من نجاح الإمارة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من اثني عشر ألفاً وخمسمائة موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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