دبي، الامارات العربية المتحدة: أبرمت ماستركارد مذكرة تفاهم جديدة مع شركة "كاربون صفر" المتخصصة في تكنولوجيا المناخ ومقرها دولة الإمارات، بهدف استكشاف آليات وفرص تسريع وتيرة العمل المناخي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وستوفر الشركتان بموجب هذا التعاون الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال عدد من مبادرات التوعية المناخية وحلول قياس الانبعاثات الكربونية، فضلاً عن تمكين الجهات الفاعلة ضمن المنظومة الأوسع للخدمات المالية من إدراج العمل المناخي ضمن البيانات المحلية لعمليات الدفع الخاصة بهم. ويسعى هذا التعاون المبتكر إلى تزويد الشركات الصغيرة في المنطقة بأدوات مبتكرة لقياس الانبعاثات الكربونية لأعمالها والحد منها.

وستتعاون كذلك ماستركارد و"كاربون صفر" في إطار مبادرة التحالف من أجل كوكبنا الثمين، المبادرة العالمية التي تقودها "ماستركارد" وتجمع نخبة من الشركات والمؤسسات والبنوك، والمدن والمستهلكين من جميع أنحاء العالم بهدف زراعة 100 مليون شجرة للمساهمة في مكافحة ظاهرة التغير المناخي. ويوفر هذا التحالف في دولة الإمارات منصة مشتركة تضم كلاً من ماستركارد والمنظمة الدولية للمحافظة على البيئة وجمعية الإمارات للطبيعة ومعهد الموارد العالمية، وتدعمها جمعية دبي الخيرية.

وبهذه المناسبة، قال مصطفى بوسكا، الشريك المؤسس لشركة "كاربون صفر": "تتزايد الضغوطات الرامية للمضي قدماً بالعمل المناخي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد أعلنت العديد من الحكومات عن استراتيجيات خاصة للوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية وبدأت تتخذ خطوات ملموسة لتنفيذها. ومع استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأطراف (كوب 28)، أصبحت دعوة الشركات المحلية للحد من بصمتها البيئية أقوى من أي وقت مضى. ونلتزم في شركة "كاربون صفر" بتقديم حلول تكنولوجية مناخية محلية تمتاز بالموثوقية وبسهولة نشرها بما يتماشى مع المعايير الدولية لمساعدتهم على دفع أجندتهم المناخية واتخاذ إجراءات مناخية ملموسة".

من جانبها، قالت آمنة أجمل، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون تطوير الأسواق في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا لدى ماستركارد: "نلتزم في ماستركارد بالحد من البصمة البيئية والمناخية لعملياتنا، ويتجسد هذا الالتزام في تعهدنا بالوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2040، ويسعدنا التعاون مع "كاربون صفر" وتوظيف شبكتنا الواسعة وتقنياتنا وخبراتنا لتمكين الشركات الأخرى من المساهمة في تحقيق مستقبل أكثر استدامة".

يشار إلى أن أكثر من 70% من الانبعاثات الكربونية يتم توليدها حالياً عبر سلسلة التوريد للشركات، حيث تواجه الشركات تحديات كبيرة لقياس انبعاثاتها الكربونية، وكانت ماستركارد من بين الشركات الأولى في قطاع المدفوعات العالمي التي قامت بتضمين ممارسات خفض انبعاثات سلسلة التوريد في أهدافها المتمثلة في تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية، وطورت الشركة برنامجاً خاصاً بالموردين للمساهمة في نزع الكربون من سلسلة التوريد الخاصة بها وتحقيق هدفها المتمثل في الوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية.

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نبذة عن ماستركارد

ماستركارد (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز MA)، www.mastercard.com هي شركة عالمية متخصصة في تكنولوجيا حلول الدفع. تتمثّل مهمتنا في ربط وتمكين اقتصاد رقمي شامل يعود بالنفع على جميع الناس في أي مكان من خلال إتاحة إجراء معاملات آمنة وبسيطة وذكية بكل سهولة. ومن خلال استخدام بيانات وشبكات آمنة وتوطيد شراكات قائمة على الشغف، تساعد ابتكاراتنا وحلولنا الأفراد والمؤسسات المالية والحكومات والشركات على تحقيق أقصى إمكاناتهم. ومن خلال شبكتنا التي تمتد إلى أكثر من 210 دولة ومنطقة حول العالم، نعمل على بناء عالم مستدام يوفر إمكانات لا تقدر بثمن للجميع.

حول كربون صفر «CarbonSifr»

شركة كربون صفر«CarbonSifr» هي شركة تعمل في مجال تكنولوجيا المناخ ومقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة. تلتزم الشركة في دمج العمل المناخي في الحياة اليومية، وتوفر حلولًا مدعومة بالتكنولوجيا لقياس البصمة الكربونية للشركات وتقليلها وإزالتها. وبفضل جهودها، تلعب كربون صفر«CarbonSifr» دورًا محوريًا في تعزيز الوعي المناخي وتسريع العمل المناخي في منطقة الشرق الأوسط. كربون صفر«CarbonSifr» هي أيضًا عضو في تحالف الإمارات للكربون، وهو تحالف متخصص في تطوير أسواق الكربون في المنطقة.

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