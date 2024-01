دافوس: اجتمع قادة عالميون من مختلف قطاعات الأعمال والسياسات والأعمال الخيرية، في جلسة رفيعة المستوى، في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، بعنوان "كوب ٢٨ – كوب ٣٠، قرع طبول الأعمال والعمل الخيري"، وذلك لمناقشة أفضل السبل لضمان قيام القطاع الخاص بدور فعال في أجندة العمل المناخي، والمضي قدماً في منتدى الأعمال التجارية والعمل الخيري الناجح للمناخ الذي عقد في "كوب ٢٨" في دبي.

جمعت مناقشة المائدة المستديرة، التي استضافها بدر جعفر، الممثل الخاص للأعمال والأعمال الخيرية في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب ٢٨"، الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع، وبريان موينيهان، رئيس مبادرة الأسواق المستدامة، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك أوف أمريكا Bank of America، أصحاب المصلحة الرئيسيين لمناقشة تعزيز المشاركة مع قطاع الأعمال، والعمل الخيري والسلطات والمجتمع المدني، بهدف إقامة مشاركة أكثر تنظيماً وتكاملاً بين مختلف الجهات الفاعلة المطلوبة لتحقيق أهداف التوافق التاريخي لدولة الإمارات العربية المتحدة الذي تم التوصل إليه في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب ٢٨".

وحضر الحفل أكثر من 50 شخصية من مختلف مجالات الأعمال والسياسات والأعمال الخيرية، بما في ذلك الوزير جون كيري، والمبعوث الرئاسي الخاص للولايات المتحدة للمناخ، وصاحب السمو الأمير ألبرت الثاني أمير موناكو، وسعادة الأمير ألبرت الثاني، بالإضافة إلى رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي في مصر، وبريان موينيهان، رئيس مبادرة الأسواق المستدامة، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك أوف أمريكا Bank of America، وصاحب السمو الملكي الأمير ماكسيميليان فون أوند زو ليختنشتاين، رئيس مجلس إدارة مجموعة LGT، ونصار المبارك، الرئيس التنفيذي لـ "الوصول إلى الميل الأخير"، أندرو ستير، صندوق بيزوس للأرض، فريدريك كيمبي، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس الأطلسي، ديفيد ميليباند، رئيس لجنة الإنقاذ الدولية، ماريا منديلوس، الرئيس التنفيذي لتحالف We Mean Business Coalition، ديزموند كويك، الرئيس التنفيذي تاماسيك تراست، أنيل سوني، الرئيس التنفيذي لمؤسسة منظمة الصحة العالمية، روبرت موريتز، الرئيس العالمي لشركة برايس ووترهاوس كوبرز، ليم سيوك هوي، الرئيس التنفيذي للتحالف الآسيوي للأعمال الخيرية، فانيسا كيري، المبعوثة الخاصة لمنظمة الصحة العالمية لتغير المناخ والصحة، آنا توني، وزيرة تغير المناخ في وزارة البيئة وتغير المناخ في البرازيل، وسيمون ستيل، الأمين التنفيذي لتغير المناخ في الأمم المتحدة.

وقال بدر جعفر، رئيس منتدى المناخ للأعمال الخيرية والعمل الخيري "كوب ٢٨"، إن "التصدي لتغير المناخ يتطلب نهجاً شاملاً، وللقطاع الخاص دور فريد وكبير يلعبه في نقل أجندة المناخ من التعهدات إلى العمل والتنفيذ، وتُظهر الاستجابة الساحقة من قطاع الأعمال والمؤسسات الخيرية في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب ٢٨" بوضوح جدية القطاع الخاص في تقديم الأموال والحلول، ويتعين علينا تسخير هذا الزخم بشكل كامل لضمان المضي قدماً بطريقة متكاملة، وتبني نهج أصحاب المصلحة المتعددين لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية".

ناقش المشاركون فجوات التنفيذ الحالية في جدول أعمال العمل المناخي، وكيف يمكن لالتزامات المشاركين من القطاع الخاص بمواصلة تسريع الجهود وتكرارها وتوسيع نطاقها على مستوى العالم وبما يضمن أن مشاركة الأعمال التجارية والمؤسسات الخيرية في "كوب ٢٩ وكوب ٣٠"، تركز حول عرض التقدم العالمي الحقيقي وتوسيع نطاق الاستثمار، وتنفيذ التحولات الصناعية العادلة.

وبدوره، قال بريان موينيهان، رئيس مبادرة الأسواق المستدامة، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك أوف أمريكا Bank of America: "إن القطاع الخاص، بالعمل مع الحكومة والمؤسسات الخيرية، يجلب رأس المال والبراعة والموهبة للمساعدة في دفع التقدم الذي نشهده، وكذلك في الانتقال إلى مستقبل مستدام، وقد رأينا ذلك ينبض بالحياة في "كوب ٢٨"، ونتطلع إلى العمل الذي ينتظرنا.

إلى ذلك، يعقد الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في الفترة من 16 إلى 20 يناير 2024 في دافوس، سويسرا، حيث يجمع الاجتماع السنوي قادة من الحكومة وقطاع الأعمال والمجتمع المدني لمعالجة حالة العالم ومناقشة أولويات العام المقبل، ويوفر منصة لأصحاب المصلحة المتعددين للمشاركة في حوارات بناءة وحيوية، والمساعدة في إيجاد الحلول من خلال التعاون الخلاّق بين القطاعين العام والخاص.

حول شركة الهلال للمشاريع

الهلال للمشاريع شركة عالمية مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة، تعمل ضمن أربع منصات هي: الهلال للمشاريع التطويرية، والهلال للمشاريع الاستثمارية، والهلال للمشاريع الناشئة، والهلال للمشاريع الابتكارية، وتمتد أنشطتها عبر قطاعات متنوعة تضم الموانئ والخدمات واللوجستية، والأغذية والمشروبات، وطيران الأعمال، بالإضافة إلى مجالات أخرى، منها الأسهم الخاصة ورأس المال المؤسسي واحتضان الأعمال. ويعمل لدى الهلال للمشاريع أكثر من 1,800 موظف وموظفة في 15 دولة.

وتتبنى الهلال للمشاريع إطار عمل استثماري وتشغيلي طويل الأمد، يقوم على الحوكمة المؤسسية والنمو الشامل والممارسات المهنية المسؤولة، وهي شركة رائدة على مستوى المنطقة في تنمية أعمال عالمية متنوعة ومستدامة تتميز بقدرتها على النمو والتوسع وتحقيق الربح.، كما تعمل وفق نظام قيم وثقافة تتضمن حوكمة الشركات والنمو الشامل والممارسات التجارية المسؤولة.

#بياناتشركات

-انتهى-