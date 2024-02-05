دبي، الامارات العربية المتحدة: أصبح بنك الامارات دبي الوطني ش م ع، وهو أحد أكبر المجموعات المصرفية في الشرق الأوسط، اول مؤسسة مالية تستفيد من الاعفاء من الرسوم الذي أطلقته سلطة دبي للخدمات المالية.

وكان الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية قد أعلن، خلال مؤتمر الأطراف COP28 في ديسمبر 2023، عن قرار اعفاء المصدرين الراغبين بإدراج أوراقهم المالية المرتبطة بالاستدامة في مركز دبي المالي العالمي من كافة الرسوم النظامية خلال عام 2024.

ويهدف هذا الاعفاء على دعم جهود المشاركين في السوق الراغبين بإدراج الأوراق المالية المرتبطة بالاستدامة في مركز دبي المالي العالمي، وبالتالي تسريع نمو أسوق المال المستدامة في المركز.

الإعفاء الممنوح لبنك الإمارات الوطني هو أكبر دلالة على الاثر الجوهري للخطوات المبتكرة المتخدة من قبل السلطة على القطاع المالي، وفاعليتها في دعم التحول نحو الممارسات المستدامة.

وقال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: "سلطة دبي للخدمات المالية تدرك الدور الحاسم الذي تلعبه المؤسسات المالية في تعزيز الاستدامة وفي التعامل مع التحديات البيئية والاجتماعية. من خلال المشاركة في الاعفاء من الرسوم، تتخذ المؤسسات خطوة استباقية نحو تبني المزيد من الممارسات المالية المستدامة."

ومن شأن هذه الخطوة الاستراتيجية أن تشجع على الاستثمارات المستدامة وان تعكس الالتزام الجماعي في مواجهة التحديات العالمية، مبرزة الدور المؤثر الذي تلعبه الجهات الرقابية في توجيه القطاع المالي نحو مستقبل أكثر استدامة.

هناك المزيد من الشركات التي تقدم للسلطة طلبات للاستفادة من الاعفاء من الرسم، ونحن بصدد مراجعة جميع الطلبات قيد الانتظار. ومن الجدير بالذكر بأن جميع جهات الإصدار الجديدة والجهات التي سبق لها الإصدار الذين يتقدمون بطلب للسلطة مؤهلون للاستفادة من الاعفاء.

سلطة دبي للخدمات المالية هي الجهة الرقابية المستقلة على الخدمات المالية التي تتم مزاولتها في ومن مركز دبي المالي العالمي، وهي منطقة حرة مالية منشأة لغرض محدد في دبي. يغطي التكليف التنظيمي لسلطة دبي للخدمات المالية إدارة الأصول والخدمات المصرفية وخدمات الائتمان والأوراق المالية وصناديق الاستثمار الجماعية وخدمات أمانة الحفظ والعهدة المالية وتداول السلع المستقبلية والتمويل الإسلامي والتأمين ومنصات التمويل الجماعي وخدمات الأموال وبورصة أسهم عالمية وبورصة مشتقات سلع عالمية. بالإضافة الى تنظيم الخدمات المالية والخدمات المساندة، تتولى سلطة دبي للخدمات المالية المسؤولية عن تطبيق تشريع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي ينطبق على الشركات الخاضعة للرقابة وعلى الأعمال والمهن غير المالية المحددة في مركز دبي المالي العالمي. لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى موقع سلطة دبي للخدمات المالية الالكتروني.

تم تعيين إيان جونستون كرئيس تنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية في سبتمبر 2022. وقد عمل قبل ذلك كرئيس تنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية من سنة 2012 الى سنة 2018. كما شغل ايان، وهو محام سابق، عدة مناصب تنفيذية رفيعة في القطاع الخاص، منها الرئيس التنفيذي لواحدة من كبرى شركات العهدة (trustee) الأسترالية. اما في النصف الآخر من عمله، وهو العمل في الرقابة، فقد عمل ايان كمدير تنفيذي هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية وكمستشار خاص في هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ؛ ومنذ عام 2019 عمل ايان كمستشار حيث قدم عددا من الاستشارات للجهات الرقابية المالية في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.

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