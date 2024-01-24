• الصفقة تمثل أول تمويل إسلامي مرتبط بالاستدامة بالنسبة للمجموعة

• مجموعة من المؤسسات المالية الدولية تتولى تنظيم القروض وإدارة الاكتتاب، من أبرزها بنك أبوظبي الأول وبنك دبي التجاري

• القرض الجديد يساهم بازدهار التمويل الأخضر الذي يثمر بدوره عن توفير 2 تريليون دولار أمريكي في الناتج المحلي الإجمالي التراكمي لمنطقة مجلس التعاون الخليجي

دبي: أعلنت رويال جولدن إيجل (آر جي إي)، المجموعة العالمية من شركات التصنيع القائم على الموارد والتي تتخذ من سنغافورة مقراً لها، اليوم عن إتمام حصولها على قرض مرتبط بالاستدامة لمدة ثلاث سنوات وبقيمة 1 مليار دولار أمريكي، لصالح مجموعة الأعمال الزراعية المستدامة الخاصة بها والتي تتألف من آسيان أجري وأبيكال جروب، بالإضافة إلى عقد مبادلة أسعار فائدة مرتبط بالاستدامة بقيمة مليار دولار أمريكي.

قرض مرتبط بالاستدامة بقيمة مليار دولار أمريكي:

نظمت مجموعة عالمية من المنسقين ومدراء الاكتتاب، بما فيها بنك دبي التجاري وبنك أبوظبي الأول، أحدث قروض المجموعة المرتبط بالاستدامة وإدارة اكتتابه، والذي شهد طلباً كبيراً على قيمته البالغة مليار دولار أمريكي فاق المعدل المستهدف بواقع 1.4 مرة، مما يؤكد على اهتمام المنطقة المتنامي بالقروض المرتبطة بالاستدامة. ويساهم القرض الأخير في تعزيز نمو التمويل الأخضر، الذي يثمر بدوره عن توفير 2 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030 في عجلة النمو الاقتصادي لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

ويتضمن قرض المجموعة المرتبط بالاستدامة تسهيل مرابحة متوافق مع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بقيمة 150 مليون دولار أمريكي، ويمثل هذا القرض أول تمويل إسلامي للشركة فضلاً عن دوره في تعزيز توسعها الاستراتيجي في المناطق الرئيسية، بما فيها منطقة الشرق الأوسط التي تشهد فيها عمليات أبيكال نمواً استثنائياً.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال باتريك تان، رئيس قسم الخدمات المصرفية لدى مجموعة رويال جولدن إيجل: "نحن سعداء بالدعم الكبير الذي تلقيناه من شركائنا المصرفيين للحصول على أحدث قروضنا المرتبطة بالاستدامة، بمن فيهم بنك دبي التجاري وبنك أبوظبي الأول. ويعكس هذا الدعم ثقة الشركاء في مسيرتنا الرامية نحو تحقيق النمو والاستدامة. ويمثل جزء من هذا التمويل بقيمة 150 مليون دولار أمريكي شكلاً جديداً من أشكال التمويل في القطاع بوصفه تمويلاً إسلامياً مرتبطاً بالاستدامة. كما نتمنى تعزيز علاقاتنا مع المؤسسات المالية الإسلامية في الشرق الأوسط لدعم نمو المنطقة في مجال التمويل الأخضر."

ومن جهته قال عبد الرحيم النمر، المدير العام للخدمات المصرفية للشركات في بنك دبي التجاري: "يسرنا الإعلان عن إتمام هذه الصفقة الاستثنائية التي تؤكد على العلاقة الوثيقة بين بنك دبي التجاري ورويال جولدن إيجل، ونحن فخورون بالمشاركة في مسيرة المجموعة. ويؤكد نجاحنا بإتمام هذه الصفقة على إمكاناتنا القوية و التزامنا المستمر في دعم طموحات عملائنا".

ومن جانبه، قال فواز أبو سنينة، القائم بأعمال رئيس التمويل العالمي للشركات في بنك أبوظبي الأول: "تؤكد هذه الصفقة المميزة على الدور الرائد الذي يلعبه بنك أبوظبي الأول في قطاع التمويل العالمي الإسلامي والمستدام، ويسلط الضوء على الصورة المتنامية للمجموعة بوصفها بوابة لتسهيل التجارة والاستثمار بين مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا. ونتطلع إلى مواصلة التعاون المثمر لنصبح الشريك المفضل لمتطلبات رويال جولدن إيجل المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا."

ويشكل الشرق الأوسط منطقة استراتيجية للمجموعة، ولا سيما مع الدور الذي تلعبه دبي كمنفذ لزيادة حركة التجارة إلى منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، بينما تشكل سنغافورة منفذاً إلى آسيا. وسيتم استخدام القرض المرتبط بالاستدامة بقيمة مليار دولار أمريكي لدعم عمليات المجموعة ونموها وتوسع الأعمال الزراعية الخاصة بها في جميع عروض منتجاتها المتنوعة. كما يرتبط القرض مع مؤشرات الأداء الرئيسية من أجل تحسين:

1. التواصل مع عدد من الموردين الذين يمكنهم تنفيذ عمليات تتبّع مستقلة.

2. استخدام الطاقة المستمدة من مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة.

3. التعاون مع الموردين الذين يلتزمون بسياسة حظر إزالة الغابات، وحظر تجفيف الأراضي الخثية، وحظر الاستغلال.

وتم تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية المعتمدة للقروض المرتبطة بالاستدامة والتحقق منها بشكلٍ مستقل من قبل طرف ثالث للاستشارة المستدامة، لتكون أداة مساعدة على مواءمة جهود الشركة بشكلٍ أفضل لتسريع تحقيق أهدافها المتعلقة بالاستدامة. ويتعين على الشركة دفع معدل فائدة أعلى للقرض في حال عدم قدرتها على مواكبة مؤشرات الأداء الرئيسية المحددة كجزء من اتفاقية التمويل.

صفقة أداة مشتق مالي مرتبط بالاستدامة بقيمة مليار دولار أمريكي:

عقدت رويال جولدن إيجل صفقة لمبادلة أسعار الفائدة بقيمة مليار دولار أمريكي على أداة مشتق مالي مرتبط بالاستدامة، وذلك بهدف التحوّط من مخاطر تقلبات الفائدة وتعزيز مستويات المساءلة.

وتسهم كل من آسيان أجري وأبيكال جروب في تعزيز مستويات القيمة لدى العملاء والشركاء، وتزويدهم بمنتجات مستدامة بيئياً وفق أعلى المعايير الأخلاقية من خلال تبني منهجية الاستدامة في مختلف أجزاء سلسلة التوريد القابلة للتبع والتي تتسم بأعلى مستويات الشفافية. وينسجم هذا الالتزام مع الأعمال الرئيسية التي تناولها مؤتمر المناخ كوب 28 والتي تم اختتامها مؤخراً؛ حيث تعهد قادة القطاعين الحكومي والخاص بتسريع وتيرة التغيير والجهود الرامية إلى تحقيق الحياد الكربوني.

وبالإضافة إلى بنك دبي التجاري وبنك أبوظبي الأول، تشتمل قائمة المنسقين ومدراء الاكتتاب كل من بنك إي صن التجاري المحدود، وبنك هوا نان التجاري المحدود، والبنك الصناعي المحدود، وبنك إم يو إف جي المحدود، إلى جانب بنك شنغهاي بودنج للتنمية المحدود، وبنك الاتصالات (هونج كونج) المحدود.

ويجدر بالذكر أن بنك شنغهاي بودنج للتنمية المحدود هو المستشار المالي المستدام الرئيسي بشأن الصفقة، إلى جانب كونه منسقي أداة المشتق المالي المرتبط بالاستدامة بالشراكة مع مع بنك دبي التجاري، كما أن بنك أبوظبي الأول هو المستشار الإسلامي.

وانطلاقاً من كونها أحد أكبر جهات الإنتاج العالمية في الاقتصاد البيولوجي حيث يتم تحويل المواد الأولية للسلع الأساسية للحياة إلى منتجات يستخدمها مليارات الأشخاص يومياً، يتمحور هدف شركة رويال جولدن إيجل حول تعزيز النمو والتوسع المسؤولين، وعمدت إلى تحويل تمويلها إلى قروض مرتبطة بالاستدامة. ونجح فريق الخبراء الحكوميين في السنة المنتهية في 2023 بتأمين ما يزيد عن مليار دولار أمريكي من هذه القروض.

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لمحة حول رويال جولدن إيجل - www.rgei.com

رويال جولدن إيجل هي مجموعة عالمية من شركات التصنيع القائم على الموارد، والتي تتخذ من سنغافورة مقراً لها. وتنتج الشركة الألياف الطبيعية المستدامة والزيوت الصالحة للأكل وحلول التعبئة الخضراء والغاز الطبيعي النظيف، والتي تستخدم لصناعة باقة متنوعة من المنتجات التي تشمل قطاعات الغذاء والملابس والطاقة، لتُسهم في تحسين حياة مليارات البشر حول العالم من خلال المنتجات المستدامة التي يستخدمونها كل يوم. وتمتلك المجموعة أصولاً بقيمة 35 مليار دولار أمريكي، ويعمل لديها فريق من 70 ألف موظف، حيث تعمل على رسم ملامح مستقبل أفضل من حيث قابلية إعادة التدوير والتحلل العضوي وخفض الانبعاثات الكربونية.

وتلتزم آر جي إي بالتنمية المستدامة والمجتمعية والحفاظ على البيئة، وتبذل جهوداً دؤوبة لابتكار كل ما يعود بالخير على المجتمع والدولة والمناخ والمستهلك والشركة والعالم بأسره. وتغطي عمليات المجموعة حالياً كلاً من إندونيسيا والصين والبرازيل وإسبانيا وكندا، مع خطط للتوسع ودخول مجموعة من الأسواق الجديدة.

لمحة حول آسيان أجري - www.asianagri.com

تأسست آسيان أجري في عام 1979، وهي واحدة من أكبر شركات إنتاج زيت النخيل في إندونيسيا. وتدير الشركة اليوم 100 ألف هكتار من الأراضي المزروعة، وتشغّل ما يزيد عن 20 ألف موظف. كما تتمتع بمكانة رائدة في برنامج الهجرة الداخلية الوطني الصادر عن الحكومة الإندونيسية، وتعمل حالياً مع 30 ألف جهة من حاملي حصة الأقلية ضمن مشروع بلازما في جزر رياو، ورامبي، والذين يسغّلون 60 ألف هكتاراً من مزارع زيت النخيل، إلى جانب حاملي حصة الأقلية الذين يديرون ما مجموعه 41 ألف هكتاراً.

ومن خلال تبني سياسة صارمة منذ عام 1994 تقتضي بعدم استخادم أسلوب الحرق وتطبيق أفضل الممارسات في الإدارة المستدامة للمزارع، نجحت آسيان أجري في مساعدة شركائها من حاملي حصة الأقلية على تحسين معدلات الإنتاجية والعوائد وعملية تتبع سلسلة التوريد، إلى جانب مساعدتهم في الحصول على شهادات معتمدة. وتتميز مصانع الشركة باستخدامها لأحدث التقنيات والمعدات، إلى جانب تحقيقها للاكتفاء الذاتي من حيث الطاقة، مما يحد من انبعاثات غازات الدفيئة.

كما حصلت جميع وحدات الأعمال التابعة للشركة على شهادة زيت النخيل المستدام الإندونيسي. وتم اعتماد جميع المزارع التابعة للشركة الآسيوية في مقاطعات شمال سومطرة ورياو وجامبي ومشروع بلازما لحاملي حصة الأقلية من المزارع في مقاطعات رياو وجامبي، بنسبة 100% من قبل اجتماع الطاولة المستديرة بشأن زيت النخيل المستدام. وحصلت جميع مزارع الشركة وحاملي حصة الأقلية التي تدعمهم على شهادة الاستدامة الدولية وشهادة الكربون.

ونالت عمليات الشركة شهادة آيزو 14001 البيئية، بينما حصل كل من معهد التعلم ومركز الحضانة والأبحاث في بيلالاوان بمقاطعة رياو في إندونيسيا على شهادة آيزو 9001 لنظم الجودة. وتم اعتماد مختبر الشركة في مركز البحث والتطوير في تيبينج تينجي من قبل لجنة الاعتماد الوطنية بموجب ترتيب الاعتراف المتبادل.

لمحة حول أبيكال - www.apicalgroup.com

أبيكال جروب هي واحدة من أبرز شركات معالجة الزيوت النباتية، وتتميز بحضورها العالمي المتنامي. وتعزز إمكانات أبيكال المتكاملة في مختلف مجالات الإنتاج الزراعي والغذائي مكانتها بوصفها مزود رائد يلبي احتياجات مختلف القطاعات من الأغذية والأعلاف والوقود. وتشمل أنشطة الشركة صناعة المنتجات الزراعية التكميلية والدهون الوظيفية والمتخصصة والمواد الكيميائية الزيتية والديزل الحيوي وغيرها الكثير لأغراض الاستخدام المحلي والتصدير على حد سواء. وتتوزع عمليات أبيكال في إندونيسيا والصين وإسبانيا، وتشمل ثمانية معامل تكرير وأربعة مصانع لإنتاج الديزل الحيوي وأربعة مصانع لإنتاج المواد الكيميائية الزيتية وثلاثة مصانع لتكسير النواة. وبفضل مشاريعها المشتركة، تمتد عمليات المعالجة والتوزيع الخاصة بمجموعة أبيكال في الهند وباكستان والفلبين وفيتنام وميانمار والبرازيل ودبي والولايات المتحدة.

للاتصالات الإعلامية

ليم سيو جو

قسم الاتصالات المؤسسية في شركة رويال جولدن إيجل

البريد الإلكتروني: siowjoo_lim@rgei.com

للاستفسارات الإعلامية الإقليمية، يرجى التواصل مع:

آرون إيلاتو

أتيلين

البريد الإلكترونيcorporate@atteline.com