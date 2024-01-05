العين: أطلقت جامعة الإمارات العربية المتحدة مبادرة "المشاريع البحثية الخضراء" التي تهدف إلى تمويل ودعم المشاريع البحثية التي تركز على الاستدامة والتغير المناخي، وذلك لدعم الجهود الوطنية والعالمية في إيجاد حلول مبتكرة لتغير المناخ، وخارطة طريق جامعة الإمارات إلى COP28 وما بعده (2023-2026)، وانطلاقاً من اتفاق الإمارات التاريخيّ لمؤتمر الأطراف (COP28)،.

وقال الدكتور أحمد مراد- النائب المشارك للبحث العلمي " يلعب البحث العلمي دوراً حيوياً ومهماً في تحديد وفهم تأثيرات التغير المناخي وإيجاد حلول مستدامة. كما ان جامعة الإمارات الباحثين وتشجيعهم على إحداث تأثير إيجابي يعزز استدامة مجتمعنا والعالم بأسره .

وأكد أن هذه المبادرة تعكس التزام جامعة الإمارات بالمساهمة الفعّالة في حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وتأتي هذه الخطوة تعزيزاً للجهود العالمية في رفع مستوى الوعي بأهمية الاستدامة وتعزيز البحث العلمي في المجالات التي تؤثر إيجاباً على البيئة وتحقق التنمية المستدامة.

وأشار الدكتور أحمد مراد أن تمويل مثل هذه المشاريع سيتيح للباحثين الفرصة للقيام بمشاريع تساهم في التنمية المستدامة ومكافحة التغير المناخي في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم.

وقال " ستواصل جامعة الإمارات تعزيز ريادتها في البحث العلمي والابتكار لتحقيق التنمية المستدامة ودعم الجهود الوطنية والعالمية لإيجاد حلول مبتكرة لتغير المناخ".

قامت جامعة الإمارات بتمويل 20 مشروعاً بحثياً ستبدأ في يناير 2024. وتتناول هذه المشاريع الاستدامة والتخفيف من آثار تغير المناخ وتشمل موضوعات تتعلق بتقنيات الطاقة المتجددة، وإدارة الموارد الطبيعية، والزراعة المستدامة. حيث تتوزع المشاريع البحثية كالتالي: 10 مشاريع بحثية من كلية الهندسة، 5 مشاريع بحثية من كلية العلوم، مشروعين من كلية الزراعة والطب البيطري، ومشروع لكل من كلية تقنية المعلومات والإدارة والاقتصاد والقانون.

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