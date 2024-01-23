ستمكن قدرات التصنيع المحلية شركة هيومان بيرد إي في من تلبية طلب العملاء الإقليميين وتوسيع وجودها محليًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة – (بزنيس واير): أعلنت اليوم شركة هيومان بيرد إي في، المزود العالمي لأنظمة كهربة المركبات التجارية المتقدمة، أنها ستنشئ منشأة جديدة ومتطورة للمصنع الصغير في دولة الإمارات العربية المتحدة. وستنتج المنشأة مركبات تجارية عديمة الانبعاثات من شركة هيومان بيرد إي في لتسريع تبني وسائل النقل المستدامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا والهند.

إن وجود شركة هيومان بيرد إي في في دولة الإمارات العربية المتحدة سيمكن الشركة من تقديم مركبات تجارية عديمة الانبعاثات لعملاء التجارة الإلكترونية الحاليين والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة في البلاد مع جنوب شرق آسيا والهند وأسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المحيطة بها لمزيد من التوسع في قاعدة عملائها. وستركز الشركة في البداية على تلبية الطلب المتزايد في المنطقة على تطبيقات المركبات للمسافة المتوسطة والميل الأخير، بما في ذلك الشاحنات المبردة. وتأتي هذه الأخبار بعد الحصول على موافقة شركة هيومان بيرد إي في الإمارات العربية المتحدة، كشركة مسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعيين فريق عمليات محلي.

تعمل شركة هيومان بيرد إي في، التي يقع مقرها الرئيسي في كاليفورنيا، على إحداث تغيير جذري في قطاع المركبات التجارية للاستفادة من التحول العالمي نحو وسائل النقل الخالية من الانبعاثات. وقد تم تصميم تقنياتها الحاصلة على براءة اختراع بدقة لرفع توقعات الأداء للمركبات التجارية الخالية من الانبعاثات في مختلف المناطق والصناعات، مع ضمان انخفاض التكلفة الإجمالية للملكية. ويؤكد التزامها بالمصانع الصغيرة كيف أنها تقلل بشكل كبير الوقت اللازم للتسويق وتجعل إنتاج المركبات مربحًا وسليمًا بيئيًا. بدءًا من البيئات الصحراوية الحارقة وحتى المناظر الطبيعية الحضرية المزدحمة، تم تصميم منتجات شركة هيومان بيرد إي في لتوفير الأداء الأمثل والكفاءة والموثوقية.

وقال راكيش كونيرو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة هيومان بيرد إي في: "يسعدنا تقديم شركة هيومان بيرد إي في إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ونحن نستثمر في جعلها مركزًا لتصنيع المركبات التجارية". "نحن نؤمن بأننا في وضع يسمح لنا بتسريع عملية إزالة الكربون من المركبات التجارية وتعزيز أهداف الاستدامة العالمية من خلال تقنياتنا الحاصلة على براءة اختراع والتي توفر الأداء والتكلفة. مركباتنا ليست فقط خالية من الانبعاثات، بل إنها مصممة خصيصًا لمواجهة التحديات والفرص المحددة. في هذه المنطقة النابضة بالحياة."

يتم تعزيز دخول شركة هيومان بيرد إي في إلى سوق الإمارات العربية المتحدة من خلال شراكتها الإستراتيجية مع مجموعة آي بي إم سي، بقيادة سعادة/ الشيخ خالد بن أحمد آل حامد رئيس مجلس الإدارة والسيد/ ساجيث كومار بي كيه، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمجموعة، وهو مستشار اقتصادي رائد ومدير استثمار ومستشار مشاريع صناعية وشركات ومزود خدمات السوق الإلكترونية. إن خبرة مجموعة آي بي إم سي الواسعة وفهمها العميق للبنية التحتية ومشهد الأعمال في المنطقة سيكون له دور فعال في توجيه عمليات شركة هيومان بيرد إي في وضمان التكامل السلس للسوق. تم الاعتراف بشركة هيومان بيرد إي في كأول شركة من صناعة السيارات الكهربائية تنضم إلى نظام تدفق التجارة الدولية المتكامل للصناعات التابع لمجموعة آي بي إم سي، وهو نظام تدفق تجاري عالمي لشركات القطاع غير النفطي.

يقول السيد/ ساجيت كومار، الرئيس التنفيذي للمجموعة والمدير الإداري لمجموعة آي بي إم سي، "إن التعاون مع شركة هيومان بيرد إي في يتماشى تمامًا مع التزام مجموعة آي بي إم سي بتعزيز الممارسات المستدامة". "إن النهج المبتكر لشركة شركة هيومان بيرد إي في والتزامها ببناء مركبات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المنطقة قد أثار إعجابنا بشكل كبير. ونحن على ثقة من أن هذه الشراكة ستمهد الطريق للنقل المستدام في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط."

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حول شركة هيومان بيرد إي في

شركة هيومان بيرد إي في هي شركة رائدة عالميًا ومبتكرة للمنتجات والتقنيات المتقدمة لتطبيقات المركبات التجارية عديمة الانبعاثات، بما في ذلك تقديم مركبات كاملة، وأنظمة نقل الحركة الكهربائية، وأنظمة الشحن ثنائية الاتجاه، والبطاريات المعيارية، وبرامج التحكم عن بُعد، وغيرها من البرامج والمنتجات الأخرى ذات الصلة. لدى الشركة عملاء وبرامج تطوير نشطة في جميع أنحاء الولايات المتحدة والصين والهند وتحافظ على التركيز على ابتكار منتجات الجيل التالي التي توفر مزايا كبيرة في الميزات والأداء مقارنة بالوضع الراهن. تأسست شركة هيومان بيرد إي في في عام 2015 ويقع مقرها الرئيسي العالمي في ليفرمور، كاليفورنيا. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة: https://hummingev.com.

حول مجموعة آي بي إم سي

مجموعة آي بي إم سي هي شركة رائدة في مجال الاستشارات الاقتصادية ومدير الاستثمار ومستشارة مشاريع الصناعة والشركات ومقدمة خدمات السوق الإلكترونية المرتبطة بأكثر من 100 دولة مع سجل حافل من النجاح في مختلف الصناعات في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا على نطاق أوسع. تكمن خبرة مجموعة آي بي إم سي في توفير إستراتيجية وحلول شاملة لتطوير المشاريع والتخطيط المالي والتنفيذ والإدارة والوصول إلى السوق.

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المصدر: "ايتوس واير"

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وسائل إعلام شركة هيومان بيرد إي في:

كاميل كاتر

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