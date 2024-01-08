حنا: وسائل الإعلام شريك رئيسي في منظومة زيادة الوعي بأهمية ملف الـحوكمة الاثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية

- البنك ملتزم بإحداث تأثير إيجابي على البيئة والمجتمع ينعكس على مساهميه وعملائه

شلبي: لدينا مسئولية مشتركة في جعل قضايا الاستدامة على رأس أولويات جميع شركاء التنمية من اجل تحقيق رؤية الكويت في ان تصبح مركزا ماليا عالميا

- "صحافة الاستدامة" حجر الزاوية في رفع الوعي وتوجيه الأنظار لمعالجة التحديات التي تواجه المجتمعات اقتصاديًا وبيئيًا واجتماعيًا

في مبادرة هي الأولى من نوعها في الكويت، استضاف بنك الكويت الوطني ورشة عمل لوسائل الإعلام والصحف المختلفة، لتسليط الضوء على مبادرات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وبحث سبل رفع مستوى الوعي بقضايا الاستدامة والتغيرات المناخية.

وحاضر في ورشة العمل التي عقدت في مقر البنك الرئيسي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة دي كاربون غلوبال د. إيهاب شلبي والذي يعد من أبرز الخبراء المتخصصين في هذا المجال.

وغطت ورشة العمل، التي حضرها صحفيون من مجموعة متنوعة من وسائل الإعلام، مواضيع واسعة شملت أهمية الاستثمار والتمويل البيئي والاجتماعي ، وتحديات الحوكمة وإعداد التقارير حول القضايا البيئية والاجتماعية ، ودور الصحفيين في تعزيز الوعي بقضايا الاستدامة. والتغيرات المناخية

وتضمنت الورشة عروضاً تقديمية غطت موضوعات شملت فهم مبادئ ESG وآثارها على الشركات والمستثمرين وتحديد الاتجاهات والتحديات البيئية والاجتماعية والحوكمة الرئيسية في السوق الكويتي وكذلك دول المنطقة بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهمية إعداد التقارير عن المبادرات وقياس تأثيرها وكذلك التعامل مع كافة أصحاب المصالح بشأن القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وقد أتيحت للصحفيين الذين حضروا ورشة العمل الفرصة للحصول على رؤى معمقة وأجروا نقاشات واسعة عن القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة وكيفية تأثيرها على عالم الأعمال بالإضافة إلى مخاطر وفرص الاستثمار في الجوانب المتعلقة بالاستدامة.

وأكد شلبي على أهمية دور وسائل الإعلام في إبراز مخاطر التغير المناخي وأثره على بيئة الأعمال في جميع القطاعات، وأهمية هذا الملف على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

وقال:" ما بات يعرف حالياً بـ "صحافة الاستدامة" أصبحت حجر الزاوية في رفع الوعي وتوجيه الأنظار لمعالجة التحديات التي تواجه المجتمعات اقتصاديًا وبيئيًا واجتماعيًا وكيفية تأثير القرارات والعمليات والأنشطة بوجه عام في هذا الصدد على إمكانيات الأجيال الحالية والقادمة".

كما أوضح أن المؤسسات المصرفية والمالية هي اللاعب الرئيسي في هذا الملف، وذلك نظرا لارتباطها بالعمل مع الشركات والكيانات التي يتم تمويلها.

وأضاف شلبي، أن التحرك في ملف الاستدامة والاعتماد على الطاقة المتجددة، يجب أن يشمل المنظومة بأكملها، بما في ذلك المؤسسات المالية والمصرفية والجهات الحكومية المعنية وجميع المؤسسات في القطاعين العام والخاص.

وتابع أن آثار التغير المناخي التي ظهرت خلال الفترة الأخيرة مثل الفيضانات وحرائق الغابات أثرت سلبا على بعض الشركات والمؤسسات التي تملك مشاريع مرتبطة بالعمل في هذه المناطق، ما زاد من تسليط الضوء على مخاطر تغير المناخ، وكذلك تقييم المؤسسات المالية للمخاطر قبل الشروع في تمويل هذه المشاريع وضرورة التأكد من تطبيقها لأعلي معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

وأشار شلبي إلى هناك دول في المنطقة قطعت أشواطا كبيرة وأحرزت تقدم لافت في تحقيق بعض أهداف التنمية المستدامة فيما لا يزال يتعين على بعض الدول التعامل مع بعض الملفات الأكثر إلحاحاً في قضايا تخص البيئة والمياه والتلوث باعتبارها قضايا مصيرية حتى لا تتخلف عن الركب العالمي.

وبهذه المناسبة قال مدير علاقات المستثمرين والتواصل المؤسسي في بنك الكويت الوطني السيد/ أمير حنا :"وسائل الإعلام هي شريك رئيسي في منظومة زيادة الوعي بأهمية الاستدامة التي باتت تشكل اليوم مساراً مفصلياً لمستقبل الأجيال القادمة".

وأكد حنا أن الوطني ينظم هذه المبادرة من منطلق إيمانه بأن الشفافية والحوار المستنير الذي يجمع المؤسسات المعنية ضروريان لإحداث تغيير إيجابي ويساهم بشكل فعال في مساندة أجندة الكويت للتنمية المستدامة.

وأضاف أن فهم القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) والافصاح عنها أمرًا بالغ الأهمية من أجل تزويد الإعلاميين بالمعرفة والأدوات اللازمة لإعداد تقارير فعالة عن تلك القضايا وتأثيرها على الشركات والمجتمع.

وشدد على أن البنك قام خلال السنوات الماضية باتخاذ خطوات هامة لدمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في صميم أعماله التجارية وعملياته التشغيلية وثقافته المؤسسية.

وأوضح حنا أن المجموعة قامت خلال العام الماضي بتعديل مسار إستراتيجيتها الخاصة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من نهج قائم على ست ركائز إلى أربع ركائز مترابطة وهي الحوكمة من أجل المرونة، والخدمات المصرفية المسؤولة، والاستفادة من قدراتنا، والاستثمار في المجتمعات التي نعمل بها.

وأكد على أن الوطني سباق في مجال الاستدامة، وقطع شوطا طويلا في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، حيث قام بتدشين إطار عام للتمويل المستدام لدعم وتعزيز مساعيه في هذا الصدد، حتى أصبحت ركيزة أساسية في جميع نماذج أعماله وعملياته التشغيلية وثقافته المؤسسية، ما يعزز الانتقال إلى اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون، وهو ما ينسجم أيضا مع خطط الكويت الاقتصادية.

وأشار حنا إلى أن الوطني في مقدمة المؤسسات التي اتخذت خطوات كبيرة للاستفادة من التوجه العام نحو التمويل المستدام من خلال إطلاق خدمات ومنتجات في عملية التحول الأخضر، مثل قروض الرهن العقاري الأخضر، والقروض الاستهلاكية للسيارات الكهربائية وقروض الإسكان منخفض الانبعاثات والتمويلات المرتبطة بالاستدامة.

كما وضع البنك خططا وأهدافا لخفض انبعاثات الكربون، على فترات زمنية محددة، حيث أعلن الوطني التزامه بخفض إجمالي الانبعاثات التشغيلية بنسبة 25% بحلول عام 2025، ومساعيه ليصل إلى نسبة انبعاثات صفرية من الناحية التشغيلية بحلول عام 2035، وتمثل كل هذه الجهود جزءا من خطط البنك الشاملة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060.

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-انتهى-