أحمد الأمير: المبادرة تستهدف التوعية بأضرار البلاستيك وتحفيز المجتمع على حماية البيئة

نأمل أن تساهم المبادرة في خروج قرارات وقوانين تدفع المؤسسات والأفراد لتقليص استخدام البلاستيك

ضمن الجدول الزمني المحدد، دشن بنك الخليج أمس مبادرة الاستدامة البيئية " خطوة نحو التغيير"، التي تستهدف تغيير ثقافة المجتمع نحو الاعتماد على الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام، بالتعاون مع جمعية الضاحية والمنصورية، والتي تستمر على مدى أسبوع كامل تشمل توزيع نحو 20 ألف كيس قبل لإعادة الاستخدام، في السوق الرئيسي للجمعية بمنطقتي الضاحية والمنصورية، إلى جانب العديد من الفعاليات التوعوية الأخرى.

وكان بنك الخليج قد أعلن الجدول الزمني لتطبيق المبادرة في الجمعيات التعاونية المشاركة في المبادرة وهي "الضاحية والمنصورية " و" الشامية والشويخ" و" الروضة وحولي" و"كيفان" و"مشرف" وذلك بحضور مسؤولي البنك وممثلي الهيئة العامة للبيئة ولجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي في مجلس الأمة.

وبهذه المناسبة، قال نائب المدير العام للاتصالات المؤسسية في بنك الخليج السيد / أحمد الأمير: " يسعدنا في بنك الخليج أن ندشن المبادرة اليوم في جمعية الضاحية والمنصورية ونسعى لتحقيق أهدافنا المرجوة وفي مقدمتها تغيير ثقافة المجتمع، من خلال توزيع الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام وتحفيز زبائن الجمعية على تقليص استخدام البلاستيك.

وأشار إلى أن هذه المبادرة واحدة من العديد من المبادرات النوعية التي ينفذها بنك الخليج سنوياً لترسيخ مبادئ الاستدامة البيئية في المجتمع، ولقناعتنا أن مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة، وجدنا من المناسب إطلاق هذه المبادرة مع عدد محدود من كبرى الجمعيات في الكويت، حيث يتم توزيع نحو 100 ألف من الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام، وذلك لتوزيعها على المساهمين، لتكون خطوة أولى نحو تغيير النهج والثقافة، لتصبح جزءاً أساسياً من سلوكهم اليومي.

وأضاف: تأتي المبادرة انطلاقاً من استراتيجية بنك الخليج لعام 2025، والتي تستهدف ترسيخ مبادئ الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، وكذلك لمواكبة الاستراتيجية البيئية للدولة التي أطلقـــتها ضمن رؤية «كويت جديدة 2035» بالإضافة إلى التشريعات المعنية بالبيئة وقوانين حماية البيئة وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية وخفض نسب التلوث والحفاظ على سلامة البيئة وإعادة تأهيل منظوماتها وحماية التنوع البيولوجي وتحسين كفاءة إدارة النفايات وتوظيف الطاقات المتجددة وبناء وتطوير القدرات الوطنية في مجال العمل البيئي.

وأعرب الأمير عن أمله أن تساهم هذه المبادرة النوعية في خروج قرارات حكومية وقوانين تدفع المؤسسات والأفراد إلى تقليص استخدام البلاستيك وحماية بيئة الكويت من الأضرار الكبيرة التي تتسبب فيها الأكياس البلاستيكية.

من جانبه، توجه رئيس مجلس إدارة جمعية الضاحية والمنصورية السيد / أحمد الراشد بالشكر إلى بنك الخليج لإطلاق هذه المبادرة المتميزة، وعلى اختيار جمعية الضاحية والمنصورية، لتكون أول جمعية تطبق فيها المبادرة.

وأضاف: حرصاً علي دعم المبادرة في تغيير ثقافة المجتمع نحو الاعتماد علي الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام وتقليص استخدام البلاستيك وفرت الجمعية خدمة " الفاست ترك " للمساهمين الذين يستخدمون الأكياس القابلة الاستخدام .

بدورها، أشادت رئيس اللجنة الاجتماعية في جمعية الضاحية والمنصورية السيدة/ مشاعل جاسم الكليب بالمبادرة، مستعرضة دور الجمعية في خدمة المجتمع وتعاونها مع مؤسسات القطاع الخاص والعام في تنفيذ مبادرات متنوعة تستهدف حماية البيئة.

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-انتهى-