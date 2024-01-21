تماشياً مع توصيات فريق العمل المعني بالإفصاح المالي المتعلق بالمناخ، أصدر بنك الخليج الدولي ش.م.ب تقريره الأول لفريق العمل المعني بالإفصاح المالي المتعلق بالمناخ، والذي يقدم من خلاله معلومات حول الحوكمة، والاستراتيجية، وإدارة المخاطر، والمقاييس والأهداف التي يستخدمها في الأنشطة المتعلقة بالمناخ.

في وقت أصبحت فيه العديد من المؤسسات تدرك أهمية اعتماد مبادئ توجيهية للأعمال المستدامة، تواجه البنوك كذلك العديد من المخاطر المرتبطة بالمناخ كما أنها تحظى بعدة فرص. والغرض من هذا التقرير هو شرح الآلية التي يدير من خلالها بنك الخليج الدولي هذه المخاطر والفرص حتى يتمكن أصحاب المصلحة من اتخاذ قرارات مالية رشيدة.

وتعليقاً على التقرير، قالت فينيشيا بيل، الرئيس التنفيذي للاستدامة في بنك الخليج الدولي: "يمثل نشر هذا التقرير استكمال المرحلة الأولية من عمل بنك الخليج الدولي في تنفيذ توصيات فريق العمل المعني بالإفصاح المالي المتعلق بالمناخ على مستوى المجموعة. فبعد أن أفصحنا لعدة سنوات عن أنشطة إدارة الأصول في بنك الخليج الدولي (المملكة المتحدة) المحدود ، فإننا نعمل على توسيع نهجنا ليشمل المجموعة بأكملها".

مضيفةً: "نحن فخورون بأننا من أوائل بنوك المنطقة التي قدمت بشكل طوعي إفصاحات مالية متعلقة بالمناخ على مستوى المجموعة. وعلى الرغم من أننا قدمنا معلومات حول العديد من المجالات الرئيسة المتعلقة بإدارة المخاطر المرتبطة بالمناخ، فإننا نعلم أنه ما يزال يتعين علينا بذل المزيد من الجهود لتوضيح وتنفيذ خطة قوية وفعّالة للتحول المناخي واستراتيجية لإدارة المخاطر. وإننا إذ نرحب بالإعلانات الصادرة عن الجهات التنظيمية في العديد من دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بحاجة المؤسسات المالية إلى الإفصاح عن المزيد من المعلومات حول المخاطر المتعلقة بالمناخ، نؤكد عزمنا على تعزيز نهجنا وإفصاحاتنا لعام 2024م".

يمكن الاطلاع هنا على تقرير فريق عمل بنك الخليج الدولي للإفصاح المالي المتعلق بالمناخ لعام 2023.

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