دافوس، سويسرا والمنامة، البحرين: أطلقت بابكو إنرجيز، مجموعة الطاقة المتكاملة التي تقود تحول قطاع الطاقة في مملكة البحرين، إطارها للتحول المالي المرتبط بالاستدامة، من أجل تعزيز أهدافها بما يتماشى مع التزام مملكة البحرين ودعم جهودها في المحافظة على البيئة ومواجهة تحديات التغيّر المناخي إيفاء لما تعهّد به صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في غلاسكو "COP26".

كما سيسمح الإطار لشركة بابكو انرجيز بجمع التمويل اللازم الموجه نحو مبادراتها الانتقالية لمشروعات معينة في إطار سعيها لتنفيذ استراتيجيتها في دعم جهود مكافحة تحديات تغير المناخ، وتشمل هذه المبادرات مشروعات الطاقة المتجددة واحتجاز الكربون وتخزينه والوقود عديم أو منخفض الانبعاثات وتحسين كفاءة الطاقة وغيرها من المشروعات المرتبطة بالاستدامة.

وقد تم تطوير هذا الإطار بالتعاون مع بنك ستاندرد تشارترد، الذي عمل كمستشار الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للشركة، كما أنه وبدعم من ستاندرد تشارترد حصل الإطار على مراجعة شاملة ورأياً إيجابياً من مؤسسة ISS العالمية، ويجدر بالذكر أن بابكو إنرجيز هي أول شركة طاقة وطنية تنشر إطار التمويل المرتبط بالاستدامة والذي تم إطلاقه في يوليو 2023، والذي كان بنك ستاندرد تشارترد أيضا مستشاراً له.

وبهذه المناسبة صرح السيد مارك توماس، الرئيس التنفيذي لمجموعة بابكو إنرجيز قائلاً " جميع المحادثات والنقاشات التي قمنا بها حتى في المنتدى الاقتصادي العالمي ركزت على أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم جهود مكافحة تغير وتحديات المناخ، لذلك رأينا أن المنتدى هو أفضل فرصة لإطلاق إطار التحول المالي المرتبط بالاستدامة".

وأضاف السيد توماس: "نحن بالفعل فخورون بأن نكون أول شركة طاقة وطنية في المنطقة تنشر هذا الإطار الذي تم مراجعته من جانب مؤسسة مرموقة وهي ISS، مما يؤكد التزامنا بالمساهمة الفعالة في مشروعات الاستدامة العالمية والمحلية ومشروعات تحول الطاقة مما يسهم في دعم جهود مملكة البحرين لتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2060".

من جانبه قال السيد سونيل كوشال، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في أفريقيا والشرق الأوسط: "يسعدنا أن نوثق علاقتنا القوية طويلة الأمد مع بابكو إنرجيز، وأن نستمر في دعم طموحات مملكة البحرين في مجال الاستدامة، ونحن ملتزمون في ستاندرد تشارترد بدعم عملائنا وتسهيل دخولهم سوق التمويل المستدام لتلبية طموحاتهم في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ونأمل أن يكون هناك المزيد من الأُطر المماثلة التي ندعم فيها عملائنا في جميع أنحاء المنطقة".

الجدير بالذكر أن مملكة البحرين من الدول الموقعة على اتفاقية باريس والتعهد العالمي للميثان، وفي هذا الإطار فإن بابكو إنرجيز ملتزمة بدعم جهود الاستدامة في المملكة، كما قامت بإجراء تقييم شامل لفهم أفضل المجالات التي يمكنها فيها تركيز أعمالها والمساهمة في أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ("UN SDGs").

كما أكد ستاندرد تشارترد على التزامه طويل الأمد بالتمويل المستدام المدعوم بإطار عمل ونهج قويين لتقييم المخاطر البيئية والاجتماعية وإدارتها والتخفيف من حدتها، ويواصل البنك تقديم وتحديث التزامات التمويل المستدام، وقد حدد عددا من الأهداف لهذه الغاية بما في ذلك الوصول لـ 300 مليار دولار أمريكي من التمويل المستدام بحلول ديسمبر 2030 تتضمن المرحلة الأولى منها مليار دولار أمريكي من دخل التمويل المستدام بحلول عام 2025، كما تهدف إلى خفض الانبعاثات المرتبطة بأنشطة التمويل إلى صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050.



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رئيس شؤون الشركات والعلامة التجارية والتسويق ، الشرق الأوسط (ماعدى الإمارات العربية المتحدة)



بنك ستاندرد تشارترد



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يعد "بنك ستاندرد تشارترد" مجموعةً مصرفيةً عالميةً رائدةً. و يتواجد البنك في أكثر من 60 دولة وسوق عمل وذلك ضمن أكثر الأسواق العالمية نشاطاً. يتجسد هدفه في تعزيز التجارة والازدهار في العالم من خلال تنوعه الفريد. ويتبنّى البنك رؤيةً واضحةً تحت شعار "هنا دائماً للأفضل" والتي تعكس التراث العريق والقيم المؤسسية التي ينتهجها البنك في أعماله.



"ستاندرد تشارترد" مدرج في الأسواق المالية في كل من لندن وهونج كونج ومومباي والبورصة الوطنية في الهند.



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