دبي، الإمارات المتحدة العربية: إختتم مؤتمر الطاقة العالمي IDEA Campus Energy 2024 الذي انعقد مؤخرا في سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة أكثر من 1200 مشارك من مختلف أنحاء العالم، تحت شعار "جسر المستقبل" "Bridge of the Future" بحفل أقامته الجمعية الدولية لطاقة المناطق IDEA)) لتكريم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع "إمباور" ، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، لتعاونها المتواصل مع الجمعية الدولية لطاقة المناطق (IDEA) منذ 2004 ولجهودها المستمرة في الإبتكار والإستدامة وتطوير تقنيات صناعة تبريد المناطق على مستوى العالم.

حيث كرمت الجمعية الدولية لطاقة المناطق (IDEA) سعادة أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ "إمباور" الذي نجح مع فريق عمله في قيادة المؤسسة وتوظيف دعم شركائها والمساهمين فيها لتحقيق نقلة نوعية في هذه الصناعة المحورية صديقة البيئة وتوسيع رقعة مكاسبها الإيجابية في الإستدامة المجتمعية والإقتصادية حتى باتت في صدارة صناعة تبريد المناطق على مستوى العالم.

وعكست الإحتفالية متانة الشراكة الإستراتيجية التي جمعت بين إمباور والجمعية الدولية لطاقة المناطق (IDEA) منذ 20 عاماً والذي ادت الى تحقيق تطوراً هائلاً في قطاع تبريد المناطق في دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط، حيث عمل الجانبان على الارتقاء بآليات الابتكار والاستدامة والكفاءة في صناعة تبريد المناطق، ونجحا في تشكيل مشهد معاصر لحلول التبريد الصديقة للبيئة في الشرق الأوسط، ومعالجة التحديات الفريدة في المنطقة.

وقال سعادة أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ "إمباور" أن التعاون الثنائي بين إمباور و IDEA افضى الى تطوير أفضل الممارسات في صناعة تبريد المناطق بحيث لم تكن الثمار محصورة في الارتقاء بمعايير خدمات تبريد المناطق التي تقدمها "إمباور" فحسب، بل ساهم أيضًا بشكل كبير في نمو ومرونة قطاع طاقة المناطق بأكمله في الشرق الأوسط، حيث حرص الجانبان على نشر ثقافة تبريد المناطق على مستوى العالم إذ نجحت "إمباور" في استضافة المؤتمرات الدولية لتبريد المناطق في دبي والتي نظمتها IDEA في الأعوام 2014 و2016 و2018، بالإضافة الى رعاية المؤسسة الرئيسية لمؤتمر طاقة المناطق في أمريكا اللاتينية (LATAM2023) الذي انعقد في كولومبيا بمدينة “Cartagena” خلال 2023 والذي تم تنظيمه من قبل وزارة المناجم والطاقة ووزارة البيئة والتنمية الإقليمية في كولومبيا، بدعم من مختلف المنظمات والوكالات الدولية بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، والجمعية الدولية لطاقة المناطق (IDEA)، والجمعية الكولومبية لتكييف الهواء والتبريد (ACAIRE)، والسفارة السويسرية في كولومبيا ومؤخراً إستضافت قمة تبريد المناطق 2023، التي نظمتها IDEA خلال COP28 بدبي، وغيرها الكثير.

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