دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعت وزارة التغير المناخي والبيئة اليوم مذكرة تفاهم مع وزارة الزراعة في جمهورية ليتوانيا بشأن التعاون في تطوير النظم الغذائية المستدامة ودعم التبادل الزراعي والغذائي والاستثمار في قطاع الزراعة.

وقع مذكرة التفاهم سعادة محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، وسعادة فيتينيس تومكوس نائب وزير الزراعة الليتواني، وذلك في مقر الوزارة بدبي.

يأتي التعاون في إطار العديد من الاهتمامات الزراعية المشتركة بين وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات ووزارة الزراعة في جمهورية ليتوانيا، ويرتكز حول تبادل المعرفة وأفضل الممارسات في الزراعة العضوية، والنظم الغذائية المستدامة، والزراعة الذكية مناخياً، وسلامة الغذاء، والصحة النباتية، والحيوانية.

ومن جهته أكد سعادة محمد سعيد النعيمي على سعي الوزارة الدائم نحو التعاون مع مختلف الجهات المعنية في العالم، ولا سيما فيما يتعلق بالزراعة الحديثة ونظم الغذاء المستدامة، وتبادل المعرفة والخبرات من أجل تعزيز الأمن الغذائي الوطني. مشيراً إلى أن الإمارات تمتلك قطاع زراعي وغذائي واعد يطبق أحدث التقنيات والممارسات المستدامة لزيادة الإنتاج الغذائي المحلي والارتقاء بكامل سلاسل القيمة الغذائية.

وقال سعادته: "سعداء بالتعاون مع وزارة الزراعة في جمهورية ليتوانيا، ونستهدف المضي قدماً في تبادل الخبرات الزراعية بما يفيد الطرفين. وهو ما يأتي في إطار حرصنا على توظيف نظم الغذاء لإيجاد حلول لتحديات المناخ والأمن الغذائي في الوقت نفسه. ونؤكد أن هذا التعاون وغيره يصب في مساعينا نحو تعزيز استدامة المنتج الزراعي وتمكين المزارعين المحليين من خلال نقل المعارف والتجارب ومساعدتهم على تطبيقها".

وبموجب مذكرة التفاهم، يشمل التعاون ين وزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة الزراعة في جمهورية ليتوانيا، تبادل الخبرات في مجال الزراعة العضوية وإنتاج المنتجات الزراعية التي تركز على البيئة، وتقنيات تحسين التربة ومكافحة تغير المناخ وحماية الطبيعة وسلامة الغذاء، وضمان جودة وسلامة المنتجات الزراعية، وتدابير الصحة النباتية والحيوانية. كما تشمل أوجه التعاون تطوير البحث والتعاون بين الجامعات أو معاهد البحث والتكنولوجيا في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

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