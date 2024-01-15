المنامة، البحرين: قام البنك العربي مؤخراً بدعم المرحلة الثالثة من الحملة الوطنية للتشجير "دُمتِ خضراء" بالتعاون مع المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، حيث تم زراعة عدد من الشتلات على شارع البديع بالبرهامة في محافظة العاصمة.

‎ويأتي دعم البنك لهذه الحملة استجابةً للاستراتيجية الوطنية للتشجير، وفي إطار الجهود الوطنية الهادفة إلى تحسين الواقع البيئي في مملكة البحرين والتوسع بالرقعة الخضراء وتعزيز أعمال الزراعة في الشوارع والتقاطعات والميادين العامة والمشاريع الجديدة.

‎وقد حضر عملية التشجير سعادة الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة، أمين عام المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي والآنسة ناديا التلهوني، مدير منطقة البحرين للبنك العربي، والمهندس محمد السهلي مدير عام أمانة العاصمة وبمشاركة عدد من موظفي البنك، حيث يجسد ذلك إيمان البنك العربي بدوره في تحقيق التنمية البيئية المستدامة من خلال إشراك موظفيه وتشجيعهم على المساهمة في العديد من الأنشطة المجتمعية الفعالة ذات الأثر الملموس لخدمة المجتمع بما ينسجم مع قيم المواطنة والمسؤولية المجتمعية للبنك.

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