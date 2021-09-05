ارتفع رصيد الدين الحكومي في الأردن بنحو 3% بالنصف الأول من العام الجاري إلى حوالي 27.3 مليار دينار (38.5 مليار دولار)، مقابل 26.49 مليار دينار (37.4 مليار دولار) في نهاية 2020، بحسب النشرة المالية الحكومية على الموقع الرسمي لوزارة المالية والتي نشرت الأحد.

وأظهرت بيانات وزارة المالية أن الدين الداخلي للأردن سجل في نهاية يونيو 13.2 مليار دينار (18.6 مليار دولار)، والدين الخارجي حوالي 14.1 مليار دينار (19.9 مليار دولار).

ويبلغ الدين العام الأردني 86.5% من الناتج المحلي للمملكة، بحسب النشرة الحكومية.

وكانت وزارة المالية الأردنية غيرت العام الحالي منهجيتها في احتساب الدين العام وذلك باستثناء ديونها من صندوق أموال الضمان الاجتماعي والتي تبلغ نحو 7 مليار دينار (9.9 مليار دولار).

تطور رصيد الدين العام الأردني شهرياً خلال 2021

(بحسب التقارير المالية الشهرية على موقع وزارة المالية)

يونيو: 27.31 مليار دينار (38.5 مليار دولار)

مايو: 27.04 مليار دينار (38 مليار دولار)

أبريل: 27.11 مليار دينار (38.2 مليار دولار)

مارس: 26.80 مليار دينار (37.8 مليار دولار)

فبراير: 26.71 مليار دينار (37.7 مليار دولار)

يناير: 26.67 مليار دينار (37.6 مليار دولار)

ديسمبر 2020: 26.49 مليار دينار (37.4 مليار دولار)

(إعداد عبدالقادر رمضان ويعمل عبدالقادر في موقع مصراوي المصري كما انه عمل سابقا في عدة مؤسسات منها، موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وجريدة البورصة المصرية، وقناة سي بي سي الفضائية المصرية)

(للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)

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