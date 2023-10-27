بعد 75 عام من إقامة دولة إسرائيل على أراضي في فلسطين وتهجير ملايين الفلسطينيين قسريا فيما عرف بالنكبة، ومع رفض الفلسطينيين الاعتراف بسيادة إسرائيل التي تتوسع في ضم الأراضي وتقلص المساحة التي يعيش عليها أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة وتفرض حصار على سكانه لتخلق سجن كبير مفتوح قد يتحول مع سقوط آلاف القتلى في هذه الجولة من الصراع إلى مقبرة، نلقي نظرة على أبرز ما حدث، ومؤشرات الاقتصاد وتوقعاته.

(إعداد : شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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