تجمع بريكس الذي يضم الصين، روسيا، البرازيل، الهند وجنوب إفريقيا، يسعى لضم أكبر اقتصاديات عربية مثل السعودية والإمارات بالإضافة لإيران الذين حضر وزراء خارجيتهم اجتماع للتجمع الاقتصادي هذا الشهر في حدث استضافته جنوب إفريقيا. كما حضر وزير الخارجية المصري بشكل افتراضي عبر الفيديو كونفرنس.

فما هو هذا التجمع وما هو وضع اقتصاديات دوله المؤسسة و المحتملة؟

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا