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للمزيد: تحليل مطول - تأجيل تحريك سعر الصرف في مصر: هل يعطل صفقات
(إعداد: محمود جاد، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)
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استحوذت عدة دول عربية - على رأسهم السعودية والإمارات - على 23% من الديون الخارجية لمصر بنهاية العام الماضي
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للمزيد: تحليل مطول - تأجيل تحريك سعر الصرف في مصر: هل يعطل صفقات
(إعداد: محمود جاد، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)
لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا
للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا
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