 

للمزيد: تحليل مطول - تأجيل تحريك سعر الصرف في مصر: هل يعطل صفقات

الشركات؟

(إعداد: محمود جاد، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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