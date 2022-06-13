إنفوجرافك زاوية البيانات

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الكويت

إنفوجرافك: النفط يعود بفائض الميزان التجاري للكويت لمستويات ما قبل كورونا

إنفوجرافك: النفط يعود بفائض الميزان التجاري للكويت لمستويات ما قبل كورونا
إنفوجرافك: النفط يعود بفائض الميزان التجاري للكويت لمستويات ما قبل كورونا
أخبار اقتصادية

إنفوجرافك: ماذا توقع البنك الدولي لنمو الدول العربية؟

إنفوجرافك: ماذا توقع البنك الدولي لنمو الدول العربية؟
إنفوجرافك: ماذا توقع البنك الدولي لنمو الدول العربية؟
سلطنة عُمان

إنفوجرافك: أداء قوي لميزانية عٌمان أول 4 أشهر من 2022

إنفوجرافك: أداء قوي لميزانية عٌمان أول 4 أشهر من 2022
إنفوجرافك: أداء قوي لميزانية عٌمان أول 4 أشهر من 2022
نفط

إنفوجرافك - ما نصيب أكبر 5 دول منتجة للنفط في أوبك+ من تسريع الإنتاج في يوليو؟

إنفوجرافك - ما نصيب أكبر 5 دول منتجة للنفط في أوبك+ من تسريع الإنتاج في يوليو؟
إنفوجرافك - ما نصيب أكبر 5 دول منتجة للنفط في أوبك+ من تسريع الإنتاج في يوليو؟
سلع ومواد غذائية

إنفوجرافك: هدوء في أسعار اللحوم والأسمدة...والحبوب مازالت مرتفعة

إنفوجرافك: هدوء في أسعار اللحوم والأسمدة...والحبوب مازالت مرتفعة
إنفوجرافك: هدوء في أسعار اللحوم والأسمدة...والحبوب مازالت مرتفعة
الليرة اللبنانية

الليرة اللبنانية تنتعش "مؤقتا" مقابل الدولار

الليرة اللبنانية تنتعش \"مؤقتا\" مقابل الدولار
الليرة اللبنانية تنتعش \"مؤقتا\" مقابل الدولار
بترول

إنفوجرافك: ماذا يتوقع صندوق النقد لنمو الناتج النفطي في الدول المصدرة للبترول خلال 2022؟

إنفوجرافك: ماذا يتوقع صندوق النقد لنمو الناتج النفطي في الدول المصدرة للبترول خلال 2022؟
إنفوجرافك: ماذا يتوقع صندوق النقد لنمو الناتج النفطي في الدول المصدرة للبترول خلال 2022؟
الإمارات

إنفوجرافك: تطور قيمة صادرات الإمارات غير النفطية

إنفوجرافك: تطور قيمة صادرات الإمارات غير النفطية
إنفوجرافك: تطور قيمة صادرات الإمارات غير النفطية
نتائج مالية

إنفوجرافك: نتائج المجموعة المالية هيرميس

إنفوجرافك: نتائج المجموعة المالية هيرميس
إنفوجرافك: نتائج المجموعة المالية هيرميس
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