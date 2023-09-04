قال حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري يوم الاثنين في مقابلة مع قناة العربية السعودية إن المصرف المركزي يعتزم إنشاء منصة تداول جديدة مع بلومبرغ.

"نحن بصدد إنشاء بعد بكرا الأربعاء بناء على طلب المصرف المركزي سيكون على جدول أعمال مجلس الوزراء إنشاء منصة تداول دولية حتكون منصة بلومبرغ... المنصة حتسهل التداول وقلب من ليرات لدولار يعني بتصير الدولة اللبنانية فيها تدفع كل التزاماتها بالليرة اللبنانية ويستطيع أي حدا يقبضهم يروح على هيدي المنصة لقبضهم"٬ بحسب ما صرح به منصوري في مقابلة على هامش مشاركته بالمؤتمر السنوي لاتحاد المصارف العربية في الرياض.

يشهد لبنان أزمة اقتصادية حادة منذ أكثر من 3 أعوام وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها.

وكان المصرف المركزي قد قرر إلغاء منصة "صيرفة" للصرف بعد نهاية فترة حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة في 31 يوليو.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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