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أخبار الطاقة النظيفة عال...
أخبار الطاقة النظيفة عالميا ومحليا
الإمارات
"أكوا باور" تعلن بدء التشغيل التجاري لمجمع حصيان للطاقة في دبي
بيان صحفي
مصدر وحديد الإمارات أركان تطوران أول مشروع لإنتاج الحديد بالاعتماد على الهيدروجين الأخضر
بيان صحفي
إطلاق تحالف صحار صافي الانبعاثات الصفري لتسريع أهداف الحياد الكربوني في سلطنة عمان تماشيا مع مبادرات إنجي لإزالة الكربون
طاقة بديلة
بيان صحفي: صندوق أبوظبي للتنمية يدشن محطة للطاقة الشمسية في الصومال بسعة 3.5 ميغاواط
بيان صحفي
أدنوك وسانتوس تتفقان على تأسيس منصة عالمية لالتقاط الكربون وتخزينه لتسريع تنفيذ أهدافهما للحياد المناخي
الإمارات
بيان صحفي: "فيرتيغلوب" تعلن عن تسليم أول شحنة في العالم من الأمونيا المنتجة بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة
بيان صحفي
شركة يوتيكو تسعى إلى تعزيز الطاقة الخضراء: توقيع مذكرة تفاهم مع شركة يلو دوور إنيرجي لإنشاء محطة شمسية في أم القيوين
بيان صحفي
شركة Wize الناشئة لتكنولوجيا خضراء تجمع 16 مليون دولار لإحداث ثورة في خدمة تسليم الميل الأخير بالإمارات
بيان صحفي
النساجون الشرقيون توقع اتفاقية مع أمارينكو سولاريز لتشغيل أحد مصنعها بالعاشر من رمضان باستخدام الطاقة النظيفة
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