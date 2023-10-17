وقعت مصر مشروعات بمليارات الدولارات مع شركات صينية، بينها مشروعات طاقة جديدة باستثمارات 14,75 مليار دولار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك على هامش منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي بالعاصمة الصينية بكين.

وتسعى مصر التي تمر بأزمة اقتصادية لجذب استثمار أجنبي مباشر يدعم تدفقاتها الدولارية، فيما تركز كذلك على زيادة الصادرات.

وحسب بيانين لمجلس الوزراء المصري، الثلاثاء، وقعت اقتصادية قناة السويس اتفاقية إطارية مع شركة China energy لإنتاج الوقود الأخضر، كما وقعت مذكرة تفاهم مع شركة United Energy لإنتاج كلورايد البوتاسيوم.

كما وقعت الهيئة 3 اتفاقيات جديدة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع شركة الصين أفريقيا تيدا للاستثمار وشركة Xinxing، لصناعات مواسير الزهر وشركة شانا جلاس لإنتاج الزجاج المصقول وشركة Shandong Tianyi الصناعات الكيميائية.

تفاصيل

(حسب البيانين)

- تستهدف الاتفاقية مع مجموعة china energy للطاقة، إقامة مشروع لإنتاج 1,2 مليون طن من الأمونيا الخضراء و210 آلاف طن من الهيدروجين الأخضر سنويا، باستثمارات تبلغ 6.75 مليار دولار بالمنطقة الصناعية بالسخنة.

- مذكرة التفاهم مع شركة United Energy، تستهدف الاستثمار في إنشاء وتطوير مجمع لإنتاج كلورايد البوتاسيوم يتم على ثلاث مراحل، تبدأ بالمرحلة التجريبية لإنتاج 100 ألف طن من كلورايد البوتاسيوم، يتم فيها التشغيل بواسطة محطات طاقة متجددة بقدرة 150 ميجاوات لتزويد المشروع بطاقة خضراء لإنتاج 4.1 مليون طن من كلورايد البوتاسيوم، وتشغيله بواسطة محطات طاقة متجددة بقدرة 6.1 جيجا وات.

ويصل حجم الاستثمارات المتوقعة إلى 8 مليارات دولار، كما تم الاتفاق على تصدير 20% من إنتاج المشروع للسوق المحلية للوفاء باحتياجاته.

- 3 اتفاقيات إطارية أخرى وتتضمن:

اتفاقية لإنشاء مشروع لإنتاج مواسير حديد الدكتايل، بإنتاج 250 ألف طن بمستهدف تصدير بنسبة 80% من إنتاجه للأسواق الخارجية بمبيعات سنوية تصل إلى حوالي 250 مليون دولار، وتقدر استثماراته بنحو 145 مليون دولار للمرحلة الأولى.

كما تتضمن اتفاقية لإقامة مشروع يتوقع أن ينتج 243,200 طن من منتجات سلسلة الزجاج المصقول للبناء سنويا و235,000 طن من منتجات السلسلة المدرفلة للوحدات الكهروضوئية سنويا، ويمكن أن تحقق مبيعات سنوية تصل إلى حوالي 250 مليون دولار، ويستهدف المشروع تصدير 80% من منتجاته، باستثمارات 500 مليون دولار.

أما الاتفاق الثالث، فيتعلق بإنشاء مشروع مجمع صناعي للبروم والمعالجة العميقة في مصر، بحجم إنتاج سنوي يصل إلى 140 ألف طن باستثمارات تصل إلى 110 ملايين دولار، كما يستهدف المشروع تصدير 100% من الإنتاج.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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