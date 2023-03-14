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مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
إفريقيا
اقتصاد
مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
إفريقيا
الأعمال
طاقة
عقارات
خدمات مالية
تكنولوجيا مالية
تكنولوجيا واتصالات
بنوك وتأمين
تصنيع، تجارة وتجزئة
نقل
سياحة وسفر
صحة
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الأسواق
أسهم
عملات
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أحدث أخبار الطاقة النظيف...
أحدث أخبار الطاقة النظيفة في المنطقة العريية
بيان صحفي
بيان صحفي: "ايميرج" و"ميرال" تدشنان مشروع طاقة شمسية فوق مبنى "عالم وارنر براذرز أبوظبي"
طاقة بديلة
مصدر الإماراتية ضمن تحالف لتطوير مشروع هيدروجين أخضر في موريتانيا
الإمارات
تفاهم بين أدنوك الإماراتية وايني الإيطالية للاستثمار في الطاقة المتجددة والهيدروجين
طاقة بديلة
دراسة جدوى لإنتاج الهيدروجين بين الصندوق السيادي السعودي وشركة ماروبيني اليابانية
استثمارات
شركة مصدر الإماراتية تخطط لاستثمار 1.2 مليار دولار بالمملكة المتحدة
مصر
مصر توقع شراكات لتمويل استثمارات بقيمة 15 مليار دولار في COP27
طاقة
شراكة إماراتية أمريكية لاستثمار 100 مليار دولار بمشروعات الطاقة النظيفة
السعودية
الرئيس التنفيذي: شركة إنجي السعودية للطاقة تدرس استحواذات جديدة في الطاقة النظيفة
مصر
مصر: مشروع جديد لإنتاج 300 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويا
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