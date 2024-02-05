ثبتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، الاثنين، تصنيف السعودية عند "+A" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت فيتش، في بيان الاثنين، إن إبقاء تصنيف المملكة يعكس قوة ميزانيتها العمومية المالية والخارجية، لكنها أشارت إلى أن الاعتماد على النفط والتعرض للصدمات الجيوسياسية لا تزال من نقاط الضعف.

وتوقعت الوكالة أن يرتفع إجمالي الدين الحكومي إلى 28% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري مقارنة بـ 26.5% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر في عام 2023، على أن يرتفع إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، مع توقعات بتمويل عجز الموازنة عن طريق الاقتراض.

وقالت الوكالة، إن هذه الحسابات تفترض سعر النفط عند 80 دولار للبرميل في 2024، و70 دولار للبرميل في 2025.

وقدرت المالية السعودية أن تبلغ الاحتياجات التمويلية نحو 86 مليار ريال ( 22.9 مليار دولار) تشمل سداد مستحقات أصل الدين للعام، وتغطية العجز.

ومن المتوقع أن يبلغ عجز الموازنة في المملكة خلال العام 2024 نحو 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقعت فيتش أن يبلغ عجز الموازنة للعام الجاري 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، على أن يتسع العجز في العام المقبل إلى 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي، على افتراض أن الإنفاق يتماشى مع خطط الميزانية، وانخفاض أسعار النفط وارتفاع إنتاج النفط (10 ملايين برميل يوميا)، حيث تطبق السعودية سياسة لخفض إنتاج النفط حتى نهاية 2024.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا