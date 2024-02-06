بلغت الاستثمارات المباشرة من القطاع الخاص في محفظة صندوق الاستثمارات العامة - الصندوق السيادي السعودي - من بداية عام 2021 وحتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي أكثر من 96 مليار ريال سعودي ( 25.6 مليار دولار)، بحسب محافظ الصندوق ياسر الرميان الثلاثاء.

وجاء حديث الرميان خلال كلمته الافتتاحية في النسخة الثانية من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص الذي ينعقد في الرياض يومي 6 و 7 فبراير.

وأضاف أن الصندوق يعمل على إشراك القطاع الخاص في عدة قطاعات للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة بزيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.

"الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار المحلي جدا مهم بالنسبة للصندوق،" بحسب الرميان في ختام كلمته.

ويدير الصندوق الذي تأسس عام 1971 أصول بنحو 2.63 تريليون ريال من خلال محفظة تضم أكثر من 90 شركة تابعة.

(إعداد: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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