أعلنت وزارة الاستثمار السعودية، الترخيص لتسع شركات صينية عالمية لافتتاح مقراتها الإقليمية في المملكة، وبينها شركة هواوي.

وتسعى السعودية - التي ستستضيف معرض إكسبو 2030 - لجذب الشركات العالمية لتتخذ من المملكة مقر إقليمي لها، في منافسة مع مدينة دبي التي تعد مركز للأعمال، ومن أجل ذلك تبني المملكة - التي تسعى لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط - مركز مالي في العاصمة الرياض، يتوقع أن يكون وجهة الشركات.

وفي سبيل ذلك أعلنت المملكة عن حزمة حوافز ضريبية جديدة تقضي بإعفاء المقرات الإقليمية للشركات من ضريبة الدخل على الكيانات لمدة 30 سنة.

وكانت الحكومة أعلنت أنها ستوقف التعامل مع الشركات الأجنبية التي يقع مقرها الإقليمي خارج السعودية بداية من 2024. وأطلقت مطلع العام الجاري برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية لتيسير إجراءات افتتاح تلك المقرات.

وقالت الوزارة عبر حسابها على إكس (تويتر سابقا) الخميس، إنه تم تسليم 9 رخص لشركات صينية عالمية لافتتاح مقراتها الإقليمية في المملكة خلال مؤتمر الاستثمار الصيني السعودي، الذي أقيم في بكين هذا الأسبوع.

ووفق ما قال وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح، في بيان سابق، فإن البرنامج جذب أكثر من 200 شركة.

للمزيد: مُحدث- السعودية تعلن تيسيرات ضريبية للشركات التي تؤسس مقرها الإقليمي بالرياض

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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