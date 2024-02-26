انخفضت الأرباح الصافية لشركة التعدين العربية السعودية (معادن)، خلال العام 2023 بنسبة 83% لتبلغ نحو 1.6 مليار ريال (426 مليون دولار) مقابل 9.3 مليار ريال خلال العام 2022، وفق النتائج المالية التي نشرتها الشركة الاثنين على بورصة "تداول" السعودية.

وشركة معادن، هي شركة تأسست عام 1997 وتعمل في نشاط تطوير واستكشاف المعادن في المملكة.

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) 67.2% من أسهم الشركة المدرجة في البورصة، وفق ملف الشركة على بورصة تداول.

وأرجعت الشركة تراجع نمو الأرباح إلى انخفاض المبيعات بسبب هبوط أسعار بيع المنتجات في السوق لجميع المنتجات باستثناء الذهب، وفق البيان.

وتتركز أعمال الشركة في إنتاج الذهب والفضة والنحاس والزنك ولديها مصانع لإنتاج الفوسفات والألومنيوم.

وانخفضت إيرادات الشركة إلى نحو 29.3 مليار ريال خلال عام 2023 مقابل 40.3 مليار ريال خلال العام 2022.

(إعداد: جيهان لغماري، مراجعة: شيرين صلاح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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