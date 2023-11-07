تراجع صافي ربح الشركة السعودية للكهرباء خلال الربع الثالث من عام 2023 بـ 8.33 % على أساس سنوي إلى 5.84 مليار ريال ( 1.6 مليار دولار) مقابل 6.38 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي، بحسب بيانات مالية مرسلة لبورصة تداول السعودية الثلاثاء.

والشركة السعودية للكهرباء هي منتج ومزود للكهرباء في السعودية، تأسست عام 2000، ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) حصة 74.3% منها، وشركة أرامكو السعودية للنفط 6.9%.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الثالث بـ 4.61% على أساس سنوي إلى 23.79 مليار ريال مقابل 22.75 مليار ريال في الربع المماثل من عام 2022.

وأرجعت الشركة انخفاض الربح الصافي بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكاليف التمويل بسبب ارتفاع أسعار الفائدة السائد عالميا، والحصول على تمويلات إضافية خلال العام الحالي لتمويل مشروعات رأسمالية.

تسعة أشهر

أما على مستوى نتائج التسعة أشهر من العام، فانخفضت الأرباح الصافية للشركة بنحو 22.8% لتصل إلى 10.34 مليار ريال مقابل 13.39 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

فيما ارتفعت الإيرادات خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023 بنحو 2.18% إلى 56.89 مليار ريال مقابل 55.68 مليار ريال في نفس الفترة العام الماضي.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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