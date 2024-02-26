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يعتزم صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) طرح صكوك مقومة بالدولار لأجل 7 سنوات، بحسب ما نقلته رويترز، الاثنين، عن وثيقة مصرفية.

وتشهد إصدارات السندات الإسلامية "الصكوك" زخم في الآونة الأخيرة كمصدر تمويل في الدول الخليجية، فيما تسعى السعودية، وهي واحدة من أكبر منتجي ومصدري النفط في العالم، لتنويع اقتصادها وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات.

وتم تعيين كل من "جولدمان ساكس و"إتش.إس.بي.سي" و"ستاندرد تشارترد" لتنسيق الطرح عالميا، بحسب رويترز.

وفي يناير الماضي، نقلت رويترز عن وثيقة مصرفية اعتزام الصندوق طرح سندات مقومة بالدولار بحجم قياسي على 3 شرائح وقام بتعيين بنوك لتنسيق الطرح عالميا.

ووفق الوكالة، جمع الصندوق نحو 5 مليارات دولار من خلال بيع السندات على ثلاث شرائح.

ويدير الصندوق السيادي السعودي أصول بقيمة 2.63 تريليون ريال، ويعمل في 13 قطاع، ولديه 93 شركة.

(إعداد: جيهان لغماري، مراجعة: شيرين صلاح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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