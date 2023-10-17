أعلنت وزارة السياحة السعودية، يوم الثلاثاء، التوسع في إتاحة تأشيرة الزيارة إلكترونيا لـ 6 دول، ليصل عدد الدول إلى 63 دولة، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وتسعى المملكة، في إطار خطتها لتنويع اقتصادها بعيدا عن عائدات النفط (رؤية 2030)، إلى زيادة إسهام قطاع السياحة في الناتج المحلي من 3% إلى ما يزيد عن 10%، وجذب 100 مليون سائح بحلول عام 2030.

وحسبما نقلته الوكالة، يمكن طلب تأشيرة الزيارة إلكترونيا أو مباشرة عند الوصول إلى أحد المنافذ الدولية للمملكة.

وستضم الدول الجديدة: تركيا، وتايلند، وبنما، وسانت كيتس ونيفيس، وسيشل، وموريشيوس.

وكانت وزارة السياحة أطلقت تأشيرة الزيارة في 27 سبتمبر 2019، فيما تعتزم وزارة السياحة التوسع بنظام تأشيرات الزيارة الإلكترونية ليشمل دول ومناطق إضافية، بالتزامن مع عمليات التطوير والتوسع الجارية للبنية التحتية لقطاع السياحة في المملكة.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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