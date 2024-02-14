وقعت شركة المراكز العربية السعودية (سينومي سنترز) اتفاقات مع بنوك للحصول على تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة بقيمة 5.25 مليار ريال (1.4 مليار دولار)، وفق إفصاح من الشركة للبورصة السعودية يوم الأربعاء.

وسينومي سنترز هي من أكبر مالكي ومشغلي المراكز التجارية في السعودية، وتشمل محفظة أصولها حاليا 21 مُجمع تجاري في 10 مدينة رئيسية بالمملكة تضم أكثر من 4,300 متجر، ومن بينها مولات "يو ووك" و"النخيل" بالرياض، و"مول العرب" بجدة، بحسب موقعها الإلكتروني.

وبلغت حصة الشركة بسوق المراكز التجارية السعودية 14% بنهاية عام 2018.

وقالت سينومي سنترز إنها ستستخدم التمويل الجديد لسداد مستحقات تسهيلات ائتمانية قائمة ولدعم نمو الشركة المستقبلي.

ويشمل التمويل تسهيلات مرابحة مدتها 12 عام، وتسهيلات مرابحة دوارة لمدة 4 سنوات قابلة للتمديد.

والمرابحة هي نوع من التسهيلات المالية الإسلامية.

وذكرت الشركة أن الضمانات التي قدمتها مقابل الحصول على التمويل تشمل سندات لأمر -تعهد بدفع مبلغ معين في تاريخ محدد لطرف بعينه- بالإضافة إلى رهن بعض الأصول وبعض العقارات لصالح الممولين.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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